EIA 統計 6月23日発表

米国エネルギー情報局（EIA）が6月23日に発表した週間統計によると、先週末の米国の原油在庫は390～630万バレルの減少予想に対し前週比761万バレルの減少です。原油在庫は5週連続の減少となりました。原油処理量は日量1,611万バレルで前週比同23万バレル減少、輸入は日量694万バレルで前週比同20万バレル増加となっています。国内原油生産量は日量1,110万バレルで前週比同10万バレル減少でした。WTI 原油先物の現物受け渡し地オクラホマ州クッシングの原油在庫は前週比4.2％減で2週連続の減少です。石油製品の総出荷量は日量2,075万バレルで、前週比日量18万バレルの増加。コロナショック後の最高水準を更新しました。ガソリン在庫は、80～130万バレル増加の予想に対し前週比293万バレル減少です。生産量は日量1,033万バレルで前週比同40万バレル増、出荷は日量944万バレルで前週比同8万バレル増でした。中間留分在庫は、100～110万バレル増加の予想に対し前週比175万バレル増加です。生産量は日量511万バレルで前週比同6万バレル増、出荷は日量395万バレルで前週比同39万バレル減となっています。米国エネルギー情報局（EIA）発表の週間統計（単位：1,000bbl）2021/6/18 前週比 前年同期比在庫原油 459,060 -7,614 -81,662ガソリン 240,050 -2,930 -15,272ジェット燃料 44,866 -374 +4,405中間留分 137,945 +1,754 -36,775重油 32,360 +4 -9,504クッシング原油在庫 41,721 -1,833 -4,124原油輸入量（日量） 6,943 +197 +403原油輸出量（日量） 3,651 -233 +494国内産油量（日量） 11,100 -100 +100原油処理量（日量） 16,112 -225 +2,272製油所稼働率 92.2% -0.4% +17.6%製品輸入量(日量) 2,852 +4 +656製品輸出量(日量) 5,482 -264 +853