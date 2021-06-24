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- 2021年06月24日 11:26
EIA 統計 6月23日発表
米国エネルギー情報局（EIA）が6月23日に発表した週間統計によると、先週末の米国の原油在庫は390～630万バレルの減少予想に対し前週比761万バレルの減少です。原油在庫は5週連続の減少となりました。
原油処理量は日量1,611万バレルで前週比同23万バレル減少、輸入は日量694万バレルで前週比同20万バレル増加となっています。国内原油生産量は日量1,110万バレルで前週比同10万バレル減少でした。
WTI 原油先物の現物受け渡し地オクラホマ州クッシングの原油在庫は前週比4.2％減で2週連続の減少です。
石油製品の総出荷量は日量2,075万バレルで、前週比日量18万バレルの増加。コロナショック後の最高水準を更新しました。
ガソリン在庫は、80～130万バレル増加の予想に対し前週比293万バレル減少です。
生産量は日量1,033万バレルで前週比同40万バレル増、出荷は日量944万バレルで前週比同8万バレル増でした。
中間留分在庫は、100～110万バレル増加の予想に対し前週比175万バレル増加です。
生産量は日量511万バレルで前週比同6万バレル増、出荷は日量395万バレルで前週比同39万バレル減となっています。
（参考図表）
米国エネルギー情報局（EIA）発表の週間統計（単位：1,000bbl）
2021/6/18 前週比 前年同期比
在庫
原油 459,060 -7,614 -81,662
ガソリン 240,050 -2,930 -15,272
ジェット燃料 44,866 -374 +4,405
中間留分 137,945 +1,754 -36,775
重油 32,360 +4 -9,504
クッシング原油在庫 41,721 -1,833 -4,124
原油輸入量（日量） 6,943 +197 +403
原油輸出量（日量） 3,651 -233 +494
国内産油量（日量） 11,100 -100 +100
原油処理量（日量） 16,112 -225 +2,272
製油所稼働率 92.2% -0.4% +17.6%
製品輸入量(日量) 2,852 +4 +656
製品輸出量(日量) 5,482 -264 +853
原油処理量は日量1,611万バレルで前週比同23万バレル減少、輸入は日量694万バレルで前週比同20万バレル増加となっています。国内原油生産量は日量1,110万バレルで前週比同10万バレル減少でした。
WTI 原油先物の現物受け渡し地オクラホマ州クッシングの原油在庫は前週比4.2％減で2週連続の減少です。
石油製品の総出荷量は日量2,075万バレルで、前週比日量18万バレルの増加。コロナショック後の最高水準を更新しました。
ガソリン在庫は、80～130万バレル増加の予想に対し前週比293万バレル減少です。
生産量は日量1,033万バレルで前週比同40万バレル増、出荷は日量944万バレルで前週比同8万バレル増でした。
中間留分在庫は、100～110万バレル増加の予想に対し前週比175万バレル増加です。
生産量は日量511万バレルで前週比同6万バレル増、出荷は日量395万バレルで前週比同39万バレル減となっています。
（参考図表）
米国エネルギー情報局（EIA）発表の週間統計（単位：1,000bbl）
2021/6/18 前週比 前年同期比
在庫
原油 459,060 -7,614 -81,662
ガソリン 240,050 -2,930 -15,272
ジェット燃料 44,866 -374 +4,405
中間留分 137,945 +1,754 -36,775
重油 32,360 +4 -9,504
クッシング原油在庫 41,721 -1,833 -4,124
原油輸入量（日量） 6,943 +197 +403
原油輸出量（日量） 3,651 -233 +494
国内産油量（日量） 11,100 -100 +100
原油処理量（日量） 16,112 -225 +2,272
製油所稼働率 92.2% -0.4% +17.6%
製品輸入量(日量) 2,852 +4 +656
製品輸出量(日量) 5,482 -264 +853
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