- 2021年06月23日 14:11 (配信日時 06月23日 14:10)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億7910万人超 死者403.6万人
［２３日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億７９１０万人を超え、死者は４０３万６５００人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 602,005 33,718,944 18.43
India 389,302 29,977,861 2.88
Brazil 502,586 17,966,831 23.99
France 110,778 5,757,798 16.54
Turkey 49,293 5,377,736 5.99
Russia 289,873 5,350,919 20.06
United Kingdom 128,008 4,651,988 19.26
Argentina 89,490 4,277,395 20.11
Italy 127,291 4,253,460 21.07
Colombia 100,582 3,968,405 20.26
Spain 80,652 3,757,442 17.23
Germany 90,493 3,723,331 10.92
Iran 83,217 3,117,336 10.17
Poland 74,858 2,879,030 19.71
Mexico 231,244 2,478,551 18.32
Ukraine 52,053 2,230,142 11.67
Peru 190,645 2,030,611 58.43
Indonesia 55,291 2,018,113 2.07
South Africa 59,092 1,843,572 10.23
Netherlands 17,730 1,680,228 10.29
Czech Republic 30,283 1,666,192 28.49
Chile 31,645 1,522,280 16.9
Canada 26,087 1,409,607 7.04
Philippines 23,809 1,367,794 2.23
Iraq 16,935 1,298,703 4.41
Sweden 14,574 1,084,636 14.32
Romania 32,465 1,080,401 16.68
Belgium 25,141 1,079,640 21.99
Pakistan 22,034 949,838 1.04
Portugal 17,068 865,806 16.6
Bangladesh 13,702 861,150 0.85
Israel 6,427 839,987 7.24
Hungary 29,963 807,684 30.65
Japan 14,517 788,248 1.15
Jordan 9,683 747,504 9.73
Serbia 7,010 715,913 10.04
Malaysia 4,554 705,762 1.44
Switzerland 10,328 702,124 12.13
Austria 10,684 649,728 12.09
Nepal 8,813 626,343 3.14
United Arab Emirates 1,767 616,160 1.83
Lebanon 7,829 543,698 11.43
Morocco 9,247 527,174 2.57
Saudi Arabia 7,691 476,882 2.28
Ecuador 21,304 446,633 12.47
Bolivia 16,174 422,811 14.25
Bulgaria 18,000 421,152 25.62
Greece 12,565 418,548 11.71
Belarus 3,063 411,551 3.23
Kazakhstan 4,249 410,523 2.33
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