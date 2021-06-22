ＢｏｆＡ、原油価格予測を引き上げ　来年一時1バレル＝100ドルも

［２１日 ロイター］ - バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）グローバル・リサーチは今年と来年の原油価格予測を引き上げた。今後数四半期にわたり、世界の需要は供給を大幅に上回るペースで増えると見込む。

２０日付のリポートで、２２年も供給不足が続くと予想。需給の逼迫によって来年は原油価格が一時的に１バレル＝１００ドルに達する可能性があるとした。

２１年の北海ブレント原油先物平均価格は１バレル＝６８ドル、米ＷＴＩ先物は平均６５ドルと予想した。

主要機関の北海ブレント、ＷＴＩの２１年平均価格の予測は以下の通り。

機関名 Brent WTI 修正日

2021 2021

BofA Global Research

June 20

$68.00 $65.00

Societe Generale $64.00 -- June 8

Commerzbank $65.00 $62.00 May 6

Barclays $66.00 $62.00 March 23

BofA Global Research $63.00 $60.00 March 15

Societe Generale $65.60 - March 9

Goldman Sachs Equity Research $72.61 $69.75 March 5

Commerzbank $62.00 $59.00 March 5

Goldman Sachs Commodities Research $72.70 $69.80 March 5

ABN Amro $63.00 $60.00 March 5

JP Morgan $67.00 $65.00 March 4

ING Economics $65.00 - March 4

UBS* $75.00 - March 4

Goldman Sachs Commodities Research $68.90 $66.00 +March 1

Barclays $62.00 $58.00 Feb. 25

BofA Global Research $60.00 $57.00 Feb. 22

UBS* $68.00 $65.00 Feb. 16

ABN Amro $55.00 $51.00 Feb. 12

Barclays $55.00 $52.00 Jan. 25

ANZ $57.90 $55.30 Jan. 15

Citi Research $59.00 - Jan. 8

Standard Chartered $51.00 $49.00 Jan. 6

UBS* $63.00 $60.00 Jan. 6

* 年末時点の予想

+ ３月１日時点の予想で修正日ではない。