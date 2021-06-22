- 2021年06月22日 12:35 (配信日時 06月22日 12:28)
ＢｏｆＡ、原油価格予測を引き上げ 来年一時1バレル＝100ドルも
［２１日 ロイター］ - バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）グローバル・リサーチは今年と来年の原油価格予測を引き上げた。今後数四半期にわたり、世界の需要は供給を大幅に上回るペースで増えると見込む。
２０日付のリポートで、２２年も供給不足が続くと予想。需給の逼迫によって来年は原油価格が一時的に１バレル＝１００ドルに達する可能性があるとした。
２１年の北海ブレント原油先物平均価格は１バレル＝６８ドル、米ＷＴＩ先物は平均６５ドルと予想した。
主要機関の北海ブレント、ＷＴＩの２１年平均価格の予測は以下の通り。
機関名 Brent WTI 修正日
2021 2021
BofA Global Research
June 20
$68.00 $65.00
Societe Generale $64.00 -- June 8
Commerzbank $65.00 $62.00 May 6
Barclays $66.00 $62.00 March 23
BofA Global Research $63.00 $60.00 March 15
Societe Generale $65.60 - March 9
Goldman Sachs Equity Research $72.61 $69.75 March 5
Commerzbank $62.00 $59.00 March 5
Goldman Sachs Commodities Research $72.70 $69.80 March 5
ABN Amro $63.00 $60.00 March 5
JP Morgan $67.00 $65.00 March 4
ING Economics $65.00 - March 4
UBS* $75.00 - March 4
Goldman Sachs Commodities Research $68.90 $66.00 +March 1
Barclays $62.00 $58.00 Feb. 25
BofA Global Research $60.00 $57.00 Feb. 22
UBS* $68.00 $65.00 Feb. 16
ABN Amro $55.00 $51.00 Feb. 12
Barclays $55.00 $52.00 Jan. 25
ANZ $57.90 $55.30 Jan. 15
Citi Research $59.00 - Jan. 8
Standard Chartered $51.00 $49.00 Jan. 6
UBS* $63.00 $60.00 Jan. 6
* 年末時点の予想
+ ３月１日時点の予想で修正日ではない。
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