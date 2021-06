【ウォルマート】、ドローン宅配拡大！大谷選手も流通ＤＸも「The sky's the limit」？

■世界最大の小売チェーンのウォルマートは17日、ドローンによる宅配テストを本格化することを発表した。ウォルマートは今年初めこれまで以上にIT投資を拡大することを明かしており、空輸宅配の実現に向けアマゾンなどの競合他社を先んじる。本社のあるアーカンソー州ベントンビルの店舗でドローンを使った宅配では、ドローン開発スタートアップのドローンアップ(DroneUp)と提携したもの。ウォルマートは昨年、ドローンアップと新型コロナウイルス検査のための自主検体採取キットの宅配をラスベガス北部とニューヨーク州のチークトワガ地区で開始。すでに数百におよぶテストキットを空輸宅配した実績があるのだ。また今年1月にはコーヒーとコーラをミックスした新商品「コカ・コーラ ウィズ・コーヒー(Coca-Cola with Coffee)」のキャンペーンでドローンアップのドローンを使ったマーケティングも行っている。2日間だけの新商品マーケティングではコカ・コーラの本社があるジョージア州アトランタから210マイル(340キロメートル)南東のウォルマート・スーパーセンターで実施。アプリを介して注文すると2種類の新商品を利用者宅に空輸したのだ。ウォルマートはドローンアップとの提携実績で、店舗からの宅配サービスに応用することになるのだ。実施時期などは明確にされていないものの、数ヶ月以内にもドローン宅配が始まることになる。ウォルマートはドローンを使った宅配でベンチャーのフライトレックス(Flytrex)や固定翼ドローンを開発するジップライン(Zipline)と提携したテストも行っている。ウォルマートはドローン以外でも自動運転車を使った宅配テストも本格化させている。ウォルマートは4月、GM傘下の自動運転車開発のスタートアップであるクルーズ(Cruise)への投資を発表。クルーズとは昨年11月、アリゾナ州スコッツデールでクルーズの自動運転車を使った実証実験をすでにおこなっており、投資額の拡大でラストワンマイルがさらなる進化を遂げることになる。なおウォルマートがスタートアップと提携した自動運転車のテストは、ヒューストンで行っているニューロ(Nuro)との実験やガティック(Gatik)と行っているアーカンソー州内の無人輸送トラックのミドルマイル物流テスト、アリゾナ州ユーデルブ地区におけるユーデルブ(Udelv)の実証実験等がある。ウォルマートは2月に発表した第4四半期(11月~1月期)決算で今年度(2022年)の設備投資額に140億ドル(約1.47兆円)近くを投じる方針を示した。ウォルマートはこれまでにないほどサプライチェーンや自動化などEコマース等へ投資し、国内にある4,700店以上の店舗網を生かしたシームレスなオムニチャネル化を実現するのだ。約4割増しとなるIT投資の拡大は直近のニュースでも浮き彫りとなっている。ウォルマートは今月初め、国内従業員の約半数に当たるスタッフにサムスン製スマートフォンを無料支給することを発表したのだ。74万人以上のスタッフに供与されるのはサムスンが業務上での利用を想定して開発された「ギャラクシーXカバー・プロ(Galaxy XCover Pro)」。小売価格が499ドルのスマートフォンに特性ケースとスマホ本体が破損したときの修理代を補償する保険までつけて無料支給する。ウォルマートは先月、バーチャル試着室プラットフォームの「ジーキット(Zeekit)」と遠隔医療サービスを手掛ける「ミーMD(MeMD)」のそれぞれの買収も発表している。ウォルマートはまたロボット物流のマイクロ・フルフィルメントセンター(Micro-Fulfillment Center)の本格的な展開も開始した。店舗併設型のネットスーパー専用物流センターで、ウォルマートでは「ローカル・フルフィルメントセンター(Local Fulfillment Center:LFC)」と呼ぶ倉庫をテストモードではなく正式に展開するために幾つかの店舗で着工も始めているのだ。一方、ウォルマートは巨費を投じて約1,500店に導入したピックアップタワーを撤去している。昨年もシェルフ・スキャニング・ロボットのオートSを500台まで導入しながら中止しているのだ。ウォルマートはDXを加速しながらも取捨選択のフェーズに入っているといえるようだ。⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。ドローンの記事でよく出てくるイディオム(英語慣用句)に「The sky's the limit」があります。直訳だと「空が限度である」になります。空の高さには限界なんてありませんから、転じて「限界はない」「可能性は無限だ」という意味の慣用句になります。例えば、メジャーリーグで大活躍する大谷翔平選手についてスポーツコメンテーターが「大谷選手の可能性は無限大だ!( The sky is the limit for Otani! )」と熱く語っていました。大空に飛び立つドローンに上空に向かう大谷選手の打球イメージ、日本人の誰もが知っている単語に曲名にもなっている「ザ・スカイザ・リミット」のカッコいい響きで、すぐに覚えることができます。ただドローンの宅配利用はコスト的にはすぐに無限大とはいきませんが、利用範囲を狭めることで十分な可能性があります。ウォルマートの場合、それこそ顧客の中にはポツンと一軒家の世帯も少なくないので地域を限ってサブスクの特典にドローン宅配を入れることもできます。ウォルマートは設備投資を拡大させることもあり、流通DXはいろんな可能性があるという点で無限大です。