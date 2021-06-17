- 2021年06月17日 13:41 (配信日時 06月17日 13:38)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億7696万人超 死者398.6万人
［１７日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億７６９６万人を超え、死者は３９８万６０６９人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES DEATHS CASES 10,000
INHABITANTS
United States 600,431 33,649,392 18.38
India 379,573 29,633,105 2.81
Brazil 490,696 17,533,221 23.43
France 110,607 5,747,647 16.51
Turkey 48,950 5,348,249 5.95
Russia 287,102 5,249,990 19.87
United Kingdom 127,926 4,589,814 19.25
Italy 127,153 4,248,432 21.04
Argentina 86,615 4,172,742 19.47
Colombia 96,965 3,802,052 19.53
Spain 80,615 3,749,031 17.23
Germany 90,105 3,718,407 10.87
Iran 82,480 3,060,135 10.08
Poland 74,688 2,878,061 19.67
Mexico 230,424 2,459,601 18.26
Ukraine 51,847 2,226,037 11.62
Peru 189,261 2,007,477 58.01
Indonesia 53,476 1,937,652 2
South Africa 58,223 1,774,312 10.08
Netherlands 17,719 1,675,644 10.28
Czech Republic 30,254 1,665,526 28.46
Chile 30,865 1,487,362 16.48
Canada 25,972 1,404,093 7.01
Philippines 23,121 1,332,832 2.17
Iraq 16,781 1,269,440 4.37
Sweden 14,574 1,084,636 14.32
Romania 32,028 1,079,983 16.45
Belgium 25,099 1,077,087 21.95
Pakistan 21,828 944,065 1.03
Portugal 17,055 860,395 16.58
Israel 6,428 839,720 7.24
Bangladesh 13,282 837,247 0.82
Hungary 29,944 807,209 30.63
Japan 14,297 779,974 1.13
Jordan 9,622 744,844 9.66
Serbia 6,976 715,147 9.99
Switzerland 10,315 701,260 12.12
Malaysia 4,142 673,026 1.31
Austria 10,671 649,002 12.07
Nepal 8,558 614,216 3.05
United Arab 1,738 603,961 1.8
Emirates
Lebanon 7,808 542,934 11.4
Morocco 9,221 524,975 2.56
Saudi Arabia 7,621 469,414 2.26
Ecuador 21,061 439,374 12.33
Bulgaria 17,923 420,654 25.51
Greece 12,478 416,741 11.63
Bolivia 15,738 411,677 13.86
Belarus 3,006 407,748 3.17
Kazakhstan 4,195 404,064 2.3
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