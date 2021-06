【ワクチン接種と経済活動の再開】

(2018年ロサンゼルス、筆者撮影)

アメリカでは西海岸のカリフォルニア州とともに、東海岸のニューヨークでも経済活動が全面再開。新型コロナウイルスの感染による死者が合わせて60万人に達する中での前向きな一歩ですね。ワクチン接種の成果だということですが、金融機関や法律事務所がワクチン接種を求めるなど議論も起きているそうです。企業はどこまでワクチン接種を求めることができるのか。は`California is turning the page.’ Reopening celebrated with dancing after midnight and baseball bobblehead giveaway(経済活動の全面再開でお祝いムード拡大にあたって「カリフォルニア州はページをめくった」と知事)の中で、カリフォルニア州が15日、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、新たな感染が抑えられているとして、店舗への入場制限やソーシャルディスタンシングといった制約が解除され、ワクチン接種者についてはマスクの着用義務もなくなったと報じています。ただし公共交通機関を利用する場合はマスクの着用が引き続き必要だとしています。また、屋内で5000人、屋外で1万人が集まるメガイベントではワクチンの接種証明を求めることが奨励されるそうです。カリフォルニア州のニューサム知事は「カリフォルニア州はパンデミックについてページをめくった」として新たな段階に入ったという認識を示しました。15日未明にはハリウッドのバーは踊りにくる人たちで溢れ、ドジャースタジアムではジャスティン・ターナー選手の首振り人形2万5000体が無料で配られたとのことです。コロナ感染が急増したカリフォルニア州では、成人の72%が少なくても1回のワクチン接種を終えて、全米でも人口あたりの接種者は3番目に低いそうです。少なくても1回の接種を受けた人が70%に達したニューヨーク州でもレストランや美術館の入場制限が緩和されたとしています。はAs death rate slows, U.S. exceeds 600,000 COVID-19 fatalities(アメリカ、感染死者が減少する中でコロナ犠牲者が60万人が達する)の中でアメリカで14日、新型コロナウイルスの死者が60万人に達したと報じています。コロナの震源地はブラジルやインドに移っていったものの、累計の死者ではアメリカが最も多いとのことです。それでも死者が40万人から50万人になるまでわずか35日だったのに対して、50万人から60万人に増えるまでは113日かかり、ワクチン接種の広がりに伴って死者が抑えられているとしています。ワクチン接種をめぐってはバイデン大統領が7月4日の独立記念日までに少なくても1回の接種を成人の70%に、1億6000万人に接種を完了させるという目標を掲げています。13日現在でアメリカの人口の52%が1回の接種を終えているものの、1日あたりのワクチン接種数が低迷していることからこどもを無料で預かったりワクチンセンターまで無料で送り迎えしたりして接種を増やそうとしています。はCompanies Push Employees to Prove They Are Vaccinated for Covid-19(接種を終えた証明を示すよう求める企業も)の中で、大手金融機関のゴールド・マンサックスやモルガン・スタンレーがオフィスへのリアル出勤に伴って社員にワクチン接種照明を求める動きもあるとして、アメリカの企業の中にはワクチン接種を義務化しないまでも強く促す動きが出ていると伝えています。これまでも一時金を出したり、休暇を付与したり、タウンホールミーティングでトップが直接訴えるなどの形で従業員に接種を求めてきたものの、最近は義務化まではいかずとも、ワクチンの接種状況の報告を求めたり、ワクチンを接種していない人の活動を制限したりするなどしているそうです。これまでは店舗や病院、航空会社に勤める人たちが中心でしたが、ここにきて、オフィスにリアルに戻るにあたって金融機関や法律事務所などがワクチン接種を促しているということです。このうちゴールドマン・サックスは、ワクチン接種を完了し報告を終えた社員についてはオフィスでマスク着用せずに働いてもよいとして、アメリカ国内の社員に対して社内のシステムでワクチン接種の有無を報告するよう命じたとしています。そうでない人は自席以外ではマスク着用が求められます。モルガン・スタンレーやウェルズファーゴといった他の金融機関もワクチン接種状況を自発的に報告するよう求めています。IT企業のセールフォースドットコムはサンフランシスコやニューヨークのオフィスに100人単位でリアル出勤するにあたって、ワクチン接種状況の報告を求めたということです。これに対して、反発する従業員もいて、6月上旬までに接種を完了するよう求めたテキサス州ヒューストンの病院グループが178人の従業員の停職処分を決め、これに対して100人以上が提訴に踏み切ったとのことです。病院側は2万6000人の従業員のうち2万5000人がワクチン接種を完了しているとして、反発は想定の範囲内だという見方を示しています。