【Amazon Fresh】、フルサービスレジとレジなしを合体させた食品スーパーをオープン！？

■ネット通販最大手のアマゾンが再び破壊的イノベーションをもつ店舗をオープンさせることがわかった。アマゾン・ゴーのレジなし技術「ジャスト・ウォーク・アウト(Just Walk Out)」を導入したフルスケールの食品スーパー「アマゾン・フレッシュ(Amazon Fresh)」を開店させるのだ。アマゾンは15日、シアトル郊外ベルビュー地区にある「ファクトリア・モール(Factoria Mall)」内のセーフウェイ跡地にアマゾン・フレッシュをオープンすることを発表した。17日(木曜日)にオープンするアマゾン・フレッシュ・ファクトリア店は、フルサービスのレジとレジを素通りするジャスト・ウォークアウトを同居させた、極めてユニークな食品スーパーだ。14店舗目となるアマゾン・フレッシュ最新店は25,000平方フィート(約700坪)に、コカ・コーラやスマッカーズのいちごジャム、ケロッグのシリアル、タイド(Tide)洗濯洗剤など、一般的な食品スーパーの品揃えにアマゾン傘下のホールフーズ・マーケットのプライベートブランド「365」などを扱っているフルスケールのスーパー。最新店にも精肉・シーフードやデリで、対面販売も取り入れているのだ。他のアマゾン・フレッシュと大きく異なるのは売り場へのエントランスゲートだ。フルサービスのレジを通って従来どおりの買い物を行う「トラディショナル・ショッピング(Traditional Shoppingu)」用ゲートと「スキャンして入店(Scan to Enter)」と掲げられたジャスト・ウォークアウト用ゲートだ。トラディショナル・ショッピング用ゲートではそのまま入店できる一方、ジャスト・ウォークアウト用ゲートではアプリにクレジットカード(デビットカード)、手のひらの3種類で入店する。アプリはアマゾン・ゴーの入店と同様にアマゾン・アプリから利用者アカウントと紐付いたQRコードを表示させ、スキャンして入店する。カード入店はゲートでカード挿入して入店する。生体認証デバイス「アマゾン・ワン(Amazon One)」による入店は、事前にクレジットカードと手のひらを登録しておくことで、入店用QRコードの代わりに手のひらでゲートがオープンするのだ。ジャスト・ウォークアウトのアマゾン・ゴーと異なるのは、退店時にも出口用ゲートでスキャンが必要というところだ。アマゾン・ゴーは出口ゲートを通るだけだったが、アマゾン・フレッシュでは「スキャンして退店(Scan to Exit)」ゲートでQRコードや手のひらを再びスキャンシなければならない。アマゾン・フレッシュ最新店のジャスト・ウォークアウトは、文字通りに「立ち去る」だけではないこともアマゾン・ゴーと異なるポイントだ。一方、最新店には、アマゾン・フレッシュ全店に導入されているスマートショッピングカート「アマゾン・ダッシュカート(Amazon Fres)」がない。ダッシュカートはコンピュータービジョンを内蔵した4つのカメラに重量センサー、タッチスクリーンを搭載した世界最先端となるショッピングカートだ。最新店には、買い物中も常に合計金額を確認でき、レジ行列に並ぶことなく決済できるハイテクカートがないのだ。つまりアマゾン・フレッシュ・ファクトリア店は、通常の食品スーパーのレジ決済と人工知能(AI)やコンピューターヴィジョンを駆使した決済の2通りとなる。買い物点数が多いお客はトラディショナル・ショッピングを利用し通常通りにレジを通り、買い物点数が少なくスピーディな買い物をするお客はジャスト・ウォークアウトで入店し、レジを通らずに専用ゲートでスキャンして出ていくのだ。ジャスト・ウォークアウトを導入したアマゾン・フレッシュには、レジなし食品スーパー「アマゾンゴー・グローサリー(Amazon Go Grocery)」と同じ課題も浮かび上がる。ジャスト・ウォークアウト用ゲートで入店したお客は、野菜や果物などの「量り売り」をどうやって購入するのかだ。精肉やデリの対面販売ではお客にわたす際に商品価格をカメラやセンサーで認識させればよい。しかし個体によって質量が異なる青果販売では、量り売りをどうやってAIに認識させるのかが課題となるのだ。アマゾンゴー・グローサリーでは量り売りはなく、全て数量での販売だ。最新店ではフルサービス用のお客も数量での販売になるのかがまだ不明だ。アマゾンゴー・グローサリーのように全て数量販売ということも考えられる。また退店後にすぐにレシートを確認できるかどうかもまだわからない。いずれにしてもジャスト・ウォークアウト技術をこれまでの2倍以上となる約700坪の売り場サイズに広げたのは画期的なことだ。小売業界での破壊活動をアマゾンはまだやめる気がなさそうだ。トップ画像:アマゾン・フレッシュ・ファクトリア店はフルサービスのレジとレジを素通りするジャスト・ウォークアウトを同居させた、極めてユニークな食品スーパーだ。