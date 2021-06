【ネットスーパー】、フードデザートにハイテク・ロッカー！地方ＤＸで移住者も増える？

■コロナ禍ではコンタクトレス需要でネットスーパー市場が急成長し、大きな進化を遂げている。



ネットスーパーは米国ではオンライン・グローサリー(Online Grocery)と呼ばれ、ネットで購入した食品(生鮮品を含む)を宅配やカーブサイド・ピックアップで受け取るサービスとなる。



ネット注文品を店で受け取る場合、専用の駐車場で受け取るカーブサイド・ピックアップと店内で受け取るボピス(BOPIS:Buy Online Pick-up In Store)がある。



店で受け取る際にもスタッフを介して受け取ったり、冷凍品の一時保管も可能な温度管理されたハイテク・ロッカーをからユーザーが非接触で取り出すロッカー・ピックアップもある。



ロッカー・ピックアップはアルバートソンズやストップ&ショップなど大手スーパーマーケットチェーンが一部の店舗で店内や店の屋外でテストを行っている。



ロッカーを使って店内や店の外で受け取るオンサイト・ピックアップに対して最近、店以外の場所となるオフサイトにロッカーを設置してネットスーパーの受け取りの利便性を増す事例が増えてきている。



自宅でも店でもない、いわゆるサードプレイス・ロッカー・ピックアップだ。



アイオワ州など中西部8州に250店舗近くを展開するハイヴィーは2年前、ロッカーを病院にテストで設置した事例がある。



多くの医療関係者が働く病院では、スタッフの多くがスーパーに行く時間も限られる。医療関係者のネットスーパー需要は高いのだが宅配やピックアップも時間的な制限を受ける。病院にロッカーを設置することでいつでも気軽に受け取れるようになるのだ。



ノースカロライナ州とサウスカロライナ州に約80店の食品スーパーを展開するロウズ・フーズは最近、ハイテク・ロッカーをオフィスビルに設置することを発表した。



ベル&ハウエルが製造した非接触型ピックアップ・ロッカー「クイック・コレクトGLロッカー(Quick Collect GL Locker)」は温度管理されたボックス型モデュール方式だ。



ロッカーを積みあげて増設できることで、広大なコーポレートキャンパスで働く従業員にも利用が可能となるのだ。



ネット注文した冷凍・冷蔵食品やデリを退社時、オフィスビルにあるロッカーで受け取ればスーパーに寄り道する必要がなくなる。



時間を大幅に節約できることで従業員の満足度が高まり、生産性の向上も期待できる。企業側もネットスーパー用ハイテク・ロッカーの設置に前向きになるのだ。



オフサイト・ロッカーを設置することで、フードデザート(Food Deserts:食の砂漠化)問題に対処しようとするコミュニティも現れた。



ネブラスカ州にも近い、アイオワ州のウォルナット地区(人口は約700人)は食品スーパーがない。ウォルナットは、新鮮な果物や野菜、健康的な自然食品を購入できるスーパーがないフードデザート地区なのだ。



高齢化する住民は生鮮品を購入するため、何年にもわたって片道1時間以上も運転しなければならなかったのだ。



アイオワ州で2店舗を展開する小さなスーパーのラムジーズ・マーケット(Ramsey's Market)は今月初め、ウォルナットと隣町のシェルビーにハイテクロッカーを設置した。



この「フレッシュ・アウト・オブ・ボックス(Fresh Out of the Box)」ロッカーには冷凍用と冷蔵用に各15個用意されている。



ウォルナットとシェルビーの住民は前日の夕方5時までにネット注文しておけば、遅くとも当日の夕方5時までに生鮮品から冷凍食品まで受け取れるのだ。



ロッカープログラムはそれぞれの自治体から支援を受けていることで手数料も100ドル以上の注文で無料、90ドル以上で1ドル、80ドル以上で2ドルと格安だ。ラムジーズ・マーケットではアマゾン・プライムのようなサブスクも行うという。



小さな町の小さなスーパーもハイテク・ロッカーを利用することで商売を広げるだけでなく、僻地の住民にも喜ばれる存在となる事例だ。



ネットスーパー用オフサイト・ロッカーは上手く利用すれば、日本のルーラル地域でも応用が可能となる。



コロナ禍で普及したテレワークもあり日本でも田舎暮らしが注目されている。地方自治が支援するハイテクロッカーがあればフードデザート対策になるだけでなく、地方に移住する人も増えることになるのだ。



トップ画像:アイオワ州のフードデザート地区に設置されたハイテクロッカー。ネットスーパー用オフサイト・ロッカーは上手く利用すれば、日本のルーラル地域でも応用が可能となるのだ。



⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。「仕事を終えたら都会から離れ、地方で田舎暮らしをしたい」という人も少なくないと思います。コロナでリモートワークも進んでいることで(国としても今後はさらに進めるでしょうし)ネット環境さえあれば仕事もあります。ただ田舎暮らしにはデメリットもあり、ルーラルの欠点として商業施設の少なさも一つです。



無人販売所がある地域では、農作物などの食材は安くて新鮮です。が、生鮮品はなんでも揃うというわけにはいきません。精肉や冷凍食品、デリはスーパーマーケットにいかなければなりません。食品スーパーのある田園は少ないです。エントリー記事にもあるように日本でネットスーパーが今後、活性化するにはハイテクロッカーの地方展開が鍵になると思っています。国や町、企業から支援や出資があれば、大型の食品スーパーだけでなく小さなスーパー(薬局を含め、いくつかの零細店が共同で展開、サブスクも)もロッカーを設置することが可能となります。ITロッカーを使うことで地域住民の安否確認にもなりますからね。



お店が少ない地域にはハイテクロッカーを設置し、その近くには災害など緊急時用ドローンの着陸ポートまであれば安心でしょう。地方ができるDXです。