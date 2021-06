個人でもホワイトハウスの記者会見に参加する時代

ちょっと旧聞になってしまいましたが、コロナの蔓延で、「密」を避けるため大幅に出席者を制限していた米ホワイトハウスの記者会見、今週から全49席が使えるようになりました。AP通信によると449日ぶり、とのことです。

この49席は、日本の首相官邸記者記者会見場のように、早い者勝ちで好きな場所に座るシステムではなく、毎年、ホワイトハウス記者会がメディア各社に割り当てます。

席がもらえなかったメディアのホワイトハウス担当記者は、会見場の両脇や後ろに立って参加します。7日のロイター配信の画像を見ると両脇、後方にも記者がいて、すっかり往時に戻った感があります。

ワクチン接種が進み、感染状況が収まりかけていることを反映したものといえ、米国メディアだけでなく、日本にも共同通信の配信で伝えられました。まずはメデタイというところです。

しかし、同じ7日に、ワシントン近郊の月刊情報誌Washingtonianのデジタル版が報じた、もう一つのホワイトハウス記者会見に関わるニュースは日本はもちろん、米国でも追随情報がないので記録しておきます。

それは、今、米国で大ブームになりかけている個人が書く有料ニューズレターの執筆者の一人、Hunter Walker氏に、記者会見に出席できるプレスパスが発行されたという話です。

Washingtonianによれば、個人に発行されたプレスパスは、これが初めてということです。というのも、プレスパスはちゃんとした報道機関に所属する記者にだけ発行されるからです。(ですから、日本の全国紙の記者がワシントン駐在になって、申請すれば、米国での実績がなくても発行されるようです)

そうした原則を破っての発行ですからニュースのはずですが、実はWalker氏はこの4月までYahooNewsのホワイトハウス担当でした。ですから改めてホワイトハウスに出入りできるようになっても新鮮味がない、ということで多くのメディアから無視されたのかもしれません。

しかし、彼はニューズレターブームの先駆けプラットフォームSubstackから「The Uprising(反乱)」という政治ニューズレターを発行している個人にすぎません。その料金は年70ドル、月7ドルです。

そのニューズレターにかける意気込みをTwitterに記しています。

People typically think of independent Substack newsletters as filled with opinions rather than original reporting. I am trying to change that! I am also trying to cover the types of stories I don't see discussed often enough in national political media. https://t.co/3NpRmHJySt

つまり、政治の現場が好きなんですね。政治ジャーナリストとして不可欠な資質でしょう。そして、プレスパスを受け取った際にはこうツィートしました。

I am also going to be in the White House again soon. Recently got a new hard pass. I am pretty sure this makes me the first indie Substack newsletter in the White House press corps, which is pretty cool.