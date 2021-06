【中国　コロナと物価】

CNBC

FT

WSJ

中国の一部では新型コロナウイルスのデルタ株(インドで最初に見つかった変異ウイルス)の感染拡大により輸出に欠かせない港湾に影響が出ていて、急回復を続けている中国経済の影を落としているということです。きのう発表された卸売り物価が約13年ぶりの上昇幅となったものの、豚肉価格の下落などによって消費者物価は上がっていないそうです。はIn China’s new Covid hotspot, police detain those who violate virus prevention measures(中国のコロナホットスポットで警察は感染対策破りの者を拘束)の中で中国では5月21日以降、人口1500万の中国・広州市でインドで最初に見つかったデルタ変異株が115例見つかり、マスク着用を拒否したり行動がわかる履歴を削除したりコロナ検査を拒否した者を拘束していると報じています。飲食店を訪れた75歳の女性が発端だそうで、5月26日以降、これまで2700万人が検査を受けたとしています。はCovid outbreak in China sparks fears of trade disruption(中国のコロナ感染爆発が国際通商に影を落とす)の中で、新型コロナウイウルスの感染拡大により中国の製造拠点となっている南部広東省で5月下旬以降、これまでに新たに100例以上が見つかり、輸出の鍵となっている港湾に支障が出て、輸出価格を押し上げていると伝えています。シンセンの塩田にあるコンテナ船を受け入れる港湾では、港湾で働く人たちの陽性が確認された先月、1週間近く輸出を見合わせたということです。その結果、近隣の南沙や蛇口などの港湾に貨物が集中して混雑が増しているとのことです。これまで世界的な巣篭もり需要の拡大を受けて、中国からの輸出がのびて景気の急回復につながっていましたが、今や輸出に下押し圧力がかかっているとしています。今週発表された先月の中国の輸出は前年同月比で27.9%増えたものの、市場予想の32.1%を下回ったそうです。コンテナ戦の不足を受けてメーカーの中にはヨーロッパへの出荷を陸路、鉄道に切り替えているとこともあるとしています。はChna’s Surning Manufacturing Prices Put Pressure on Beijing to Do Something About Them(中国の生産コスト急騰により当局に価格抑制を求める圧力かかる)の中で中国が9日に発表した先月の卸売物価指数が前年同月比で9.0%上昇し、前月の6.8%の上昇を大きく上回離、最終製品への価格転嫁が遅れていることから当局に物価を抑えるよう圧力がかかっていると伝えています。9.0%の上昇は、9.1%の上昇となった2008年9月以来、約13ぶりの高い水準となったとしています。統計当局は、原油や鉄鋼石鋼材などの価格上昇により卸売物価が上がったと説明。一方、豚肉価格が下落したことで消費者物価は抑えられているとのことです。中国の卸売物価の上昇により消費者物価との差が開くことで金融政策を難しくすると締め括っています。