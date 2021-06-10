- 2021年06月10日 07:55 (配信日時 06月10日 07:54)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億7426万人超 死者390万人
［９日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億７４２６万人を超え、死者は３９０万０７４３人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間１０日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 598,198 33,553,631 18.31
India 353,528 29,089,069 2.61
Brazil 476,792 17,037,129 22.76
France 110,137 5,719,935 16.44
Turkey 48,428 5,306,690 5.88
Russia 274,968 5,145,843 19.03
United Kingdom 127,854 4,528,524 19.24
Italy 126,690 4,235,592 20.97
Argentina 82,668 4,008,771 18.58
Spain 80,309 3,711,027 17.16
Germany 89,425 3,703,966 10.79
Colombia 92,923 3,611,602 18.72
Iran 81,519 2,990,714 9.97
Poland 74,363 2,876,289 19.58
Mexico 229,100 2,438,011 18.16
Ukraine 51,333 2,216,654 11.5
Peru 187,157 1,987,933 57.36
Indonesia 51,992 1,869,325 1.94
South Africa 57,310 1,712,939 9.92
Netherlands 17,695 1,665,846 10.27
Czech Republic 30,202 1,664,382 28.41
Chile 30,104 1,440,560 16.07
Canada 25,791 1,395,410 6.96
Philippines 22,190 1,286,217 2.08
Iraq 16,614 1,237,856 4.32
Sweden 14,546 1,080,733 14.3
Romania 31,155 1,079,294 16
Belgium 25,041 1,071,271 21.9
Pakistan 21,453 936,131 1.01
Portugal 17,037 853,632 16.57
Israel 6,418 839,585 7.23
Bangladesh 12,949 817,819 0.8
Hungary 29,889 806,385 30.58
Japan 13,868 768,618 1.1
Jordan 9,549 741,101 9.59
Serbia 6,930 714,054 9.92
Switzerland 10,288 698,798 12.08
Austria 10,647 647,322 12.04
Malaysia 3,611 633,891 1.15
Nepal 8,179 598,813 2.91
United Arab Emirates 1,710 589,423 1.78
Lebanon 7,780 541,940 11.36
Morocco 9,190 522,389 2.55
Saudi Arabia 7,503 461,242 2.23
Ecuador 20,831 432,985 12.19
Bulgaria 17,860 419,859 25.42
Greece 12,331 411,534 11.49
Belarus 2,939 401,853 3.1
Kazakhstan 4,111 396,832 2.25
Bolivia 15,177 392,975 13.37
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