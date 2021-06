修学旅行の実施にGoToトラベルの解禁が影響するの？

修学旅行は今年も出来ない?

コロナ禍で緊急事態宣言が続く中で、子どもたちの修学旅行はどうなるの?

そんな話を中学生としております。学校からの通知ですと、緊急事態宣言やまん延防止措置が解除されると修学旅行はできる。

ただし、教育庁から、Go To トラベルキャンペーンが再開されない間はダメとの指示があるそうです。

Go To トラベルキャンペーンの一時停止

Go To トラベルキャンペーンは、昨年コロナの感染が一時的に低減した際に、宿泊代金などの約半分が還元されるキャンペーンで昨年の秋は国内の旅行需要が盛り上がった(もはや遠い)想い出があります。

Go To トラベル事業の一時停止措置の継続について

第57回新型コロナウイルス感染症対策本部において、1都3県の緊急事態宣言の延長が決定されました。Go To トラベル事業の再開時期や再開の方法については、改めてお知らせすることといたします。 https://goto.jata-net.or.jp/info/20210305.html

2021.03.05

Go To トラベルキャンペーンが感染拡大につながったエビデンスは無いものの、国内の人流増加につながったのは明白。多少コロナ感染が落ち着いても、もはや、Go To トラベルキャンペーンの再開など無理でしょう。

そして、修学旅行も出来ないのか。

いまやホテル宿泊代も安く抑えられるので、子どももシングルユースで感染症対策もできるから、修学旅行をさせてあげたいのが親心。大人もいまでは国内出張してますから。

Go To トラベルキャンペーンの再開

修学旅行の実施とは本来関係の無い Go To トラベルキャンペーン が再開できないから、子どもたちが修学旅行に行けないのは本当に不憫な話である。

ちなみに、 Go To トラベルキャンペーン の再開条件は

2021.1.27 テレビ朝日

ステージ2。東京都の新規感染者数ベースでは、1日平均300人

無理からぬ数字ですが、感染者数のちょっとした変化によって修学旅行のキャンセルが迫られたり、当然ながら、キャンセル料の負担が回ってきたりするのでしょう。

修学旅行の実施条件にGoToトラベルの解禁とすることなく、最後の判断は当事者に任せていいのではないでしょうか。