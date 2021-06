Facebook2年停止、トランプ氏の行き先は

1月6日の連邦議会議事堂乱入を扇動したとして、殆どのソーシャルメディアのアカウントを停止されているトランプ前大統領。4日には、Facebookが2年間の投稿禁止を正式に決めました。

その翌日、トランプ氏はノースカロライナ州グリーンビルで開かれた共和党の集会に姿を見せ、「我々の活動は終わっていない」「事実、始まったばかりだ」と気勢を上げ、持論の「コロナウィルスの中国・研究所漏洩説」を強調、「中国に10兆ドル(1100兆円)の賠償金を求める」と捲し立て、1250人の聴衆が立ち上がって声援を送るスタンディングオベーションが起きるという人気ぶりだったとか。

トランプ氏が大統領を退任後、公の場に姿を表したのはこれが初めてのことで、2024年、大統領選への意欲を強く滲ませたようです。

しかし、大統領時代、トランプ氏をトランプ氏たらしめていた頻繁なTwitter発信をはじめ、Facebook、Instagram、YouTube、Snapchatなどの有力ソーシャルメディアでの発信をことごとく断たれているのは「再出馬」に向けて苦しいに違いありません。

5月なかばになWall Street Journal(WSJ)が、アカウントが停止にならない「不滅のプラットフォームをトランプ陣営が模索中」と報じ、具体例として<Clout Hub>や<Ramble>など4つを上げていましたが、そのいずれともまだまとまっていないようです。

その”つなぎ”として5月初めに始めたブログ<From the Desk of Donald J.Trump>もいまいちパッとせず、トラフィックもインタラクションも低調で、1月弱で止めてしまいました。

で、次の手段が必須と見られる中、側近のJason Miller氏は「より広汎な取り組みについてすぐに詳しい情報が得られよう」と述べ、「それは別のソーシャルメディアに参加する前触れか?」との保守系政治評論家の問いには「その通りだ。乞うご期待」と思わせぶりですが、具体的な動きは不明なまま。

Yes, actually, it is. Stay tuned! https://t.co/USKGvVXe2f

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) June 2, 2021