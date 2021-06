【トレーダージョーズ】、抹茶日本蕎麦を発売！大人気の日本食ではラーメンの次にソバ？

■42州に500店舗以上を展開するトレーダージョーズは極めてユニークな経営で知られている。



8割以上がプライベートブランドで占められているトレーダージョーズの店内には「私たちが試して気に入ったものです。もしお気に召さなければ返品してください。返金に煩わすような手間はありません(We Tried it. We Liked it. If you don't like it bring it back for a full no hassle refund)」と返品ポリシーが掲げられている。



「不味い」「味が(自分の好みと)合わない」「期待していたほど美味しくない」「食感があまり気に入らない」「(よくわからないが)何かおかしいと思う」など、勝手で理不尽な理由でも商品を返品でき、100%お金が戻ってくるのだ。



トレーダージョーズでは、商品の中身の大半が消費されていても、期限切れで腐っていても、販売中止の商品でも、10年前の購入でも、レシートがなくても理由も訊かれず返品でき、100%返金できるのだ。



トレーダージョーズには「誠実さ(Integrity)」「商品力(Product Driven Company)」「カスタマーサービス(Wow customer service)」「非官僚主義(No bureaucracy)」「カイゼン(Kaizen)」「実店舗こそブランド(The store is our brand)」「私たちは全米に展開する近所のスーパー(We're a national chain of neighborhood grocery stores)」という7つのコア・バリューがあることで返品には寛大なのだ。



一方で、トレーダージョーズは全米で大人気の食品スーパーでありながらネットスーパーは非参戦を貫いている。



オンデマンド買物代行&宅配サービスのインスタカートやシプツなどネット業者とも契約していない。



インスタカートはクローガーやアルバートソンズ、コストコなど北米で展開する大手食品スーパー15社以上と契約し、ウェグマンズなどの中堅食品スーパーとの提携では北米で600社以上と契約を結んでいる。



にもかかわらずトレーダージョーズはカーブサイド・ピックアップや宅配サービスを行わずデジタル・トランスフォーメーションさえ考えず、独自の路線を歩んでいるのだ。



コアバリューの一つである「実店舗こそブランド」にこだわっているため、顧客からのリクエストが多数あってもネットスーパーを回避している。



それは独自の商品構成も影響している。トレーダージョーズのPBは3種類あり、再入荷のない一元品(15〜20%)やローカルメーカーから仕入れた準PB商品(20〜40%)、そして定番PBで構成されている。



トレーダージョーズでは売れないボトムPB商品の10%は撤去しているため常に新しい商品が並ぶ。



仮にネット販売に乗り出すと、例えば一般消費者ではない業者がインスタカートを介して人気商品や新商品を大量に買い込み、売れなければすべてを返品ということも考えられるからだ。



カナダにはトレーダージョーズはないものの知名度もあり人気もある。高くても売れるためネットで業者が転売するのだ。



トレーダージョーズの商品力は、ニュースサイトでも新商品が取り上げられることで証明できる。



日本人にもトレーダージョーズのファンは少なくないが最近、新商品に日本にゆかりのものが発売されて話題となっている。ラーメンの次は蕎麦だ。



トレーダージョーズの「抹茶日本蕎麦(Matcha Green Tea Japanese Noodles)」は6.35オンス(約180グラム)で2.99ドル。



ブログやニュースレターの「フェアレスフライアー(Fearless Flyer)」には「蕎麦とはバックウィート(buckwheat)の日本語です」に「小麦粉とそば粉で作られた蕎麦は日本の麺類でも特別なものです」と紹介されている。



また「(抹茶日本蕎麦の)供給元は家族経営の小さな業者であり蕎麦を生産する、厳しい天候の山間部にあります」と続き「それゆえ蕎麦の歴史は数千年に及ぶのです」とアメリカ人の心をくすぐっている。



「なぜ緑色なのでしょうか?それは上質な抹茶グリーンティー5%を練り込んでいるからです」さらに「(緑色の麺は)印象的なビジュアルだけでなく素朴で風味のある緑茶の香りや味も加え、美味しい歯ごたえまで伝えているのです」と記述されている。



抹茶日本蕎麦の食べ方も記されており「冷たくしても温めてもよく、作法にこだわる人なら醤油ベースの冷たいつゆにつけて食べるのが一番です」に「冷やした麺にみじん切りした野菜や鶏肉を乗っけてスパイシー・カシューバター・ドレッシングでサラダにするのも楽しい」また「温かくして味噌ジンジャーブロスのおつゆでもご満足しますよ」とある。



期間限定のようだが、人気になれば定期的に発売されることになるのだろう。



トップ画像:トレーダージョーズで販売中の「抹茶日本蕎麦(Matcha Green Tea Japanese Noodles)」。6.35オンス(約180グラム)で2.99ドルだ。ソバも不味ければ返品可能だが...



⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。アメリカで人気の日本食としてラーメンの次にソバが来ます。なぜならヘルシーなソバは、サラダと抜群に相性がいいから。2〜3年前からミレニアル世代のセレブやモデルがソバサラダを食していて話題になっていました。



こだわりの商品をもつトレーダージョーズが独自に販売していることで、モチアイスみたいに一般にもファンがついてきます。ただ、すするのが下手なことを理由に麺を短くしてほしくはありません。すすれないからアメリカ人はラーメン食べるのがとにかく下手です。で、時間が長い。もう伸びきってるだろ!とツッコミを入れたくなるほど食べるのが遅いのです。



それでもYouTubeやインスタなどのSNSやアニメの影響で今後は、周囲の目も気にせずガンガンすすれる若者もでてきます。後藤がアメリカに来た1985年、テレビ番組では魚を生で食べる寿司を笑いにしていましたから。すでに寿司はアメリカでは国民食です。いずれアメリカでも、こだわるファンに向けてそば打ちセットが発売されるかも。



それもアプリ操作な家庭用そば打ちDX(笑)。日本人にとっては寿司の変異種がアメリカで大人気のように、ソバもカリフォルニア型・新変異種が発見されそうです。