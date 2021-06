ドラマ「おしん」が世界を魅了、そのわけは　文化や言葉にも影響

ワイイー・イップ、BBCニュース

小さな日本人の女の子が吹雪の中、重い足取りで歩いていく……1980年代のテレビドラマのこのシーンは、世界中で多くの人が覚えているはずだ。

「おしん」は日本だけでなく、世界60カ国でヒットした。韓国ドラマや、アジア人俳優が多数出演した映画「クレイジー・リッチ!」が流行する時代よりもかなり前のことだ。アジア発の世界的ヒットは当時珍しく、前例がなかった。やがて「おしん」にちなんだ名前が、その国の言葉の一部になるほど浸透した国もある。

20世紀初頭の日本の貧しい田舎で育つおしんを、多くの人が愛した。おしんはさまざまな悲劇に見舞われながらも生き延び、スーパーマーケット・チェーンの経営者として成功する。

今年4月に原作者の橋田壽賀子さんが95歳で亡くなると、再び「おしん」への関心が高まった。

ツイッターなどソーシャルメディアでは、橋田さんの死去を悼む海外ファンの投稿が相次いだ。

Acclaimed Japanese scriptwriter Sugako Hashida, best known for the popular 1980s television series Oshin, has died of lymphoma. She was 95. RIP

Has anyone here watched Oshin?

I have so many memories of childhood when my family watched it. #sugakohashida #oshin pic.twitter.com/CjhpniNOUf