猛威ふるうコロナ変異株　ベトナムではハイブリッド株出現　英は正常化延期も　日本の五輪開催は?

[ロンドン発]新型コロナウイルスの封じ込めに成功したベトナムで感染力が非常に強いインド変異株と英変異株の特徴を合わせ持ったハイブリッド変異株が見つかった。ベトナム国立衛生疫学研究所のレ・ティ・クィン・マイ副所長は「インド変異株(B.1.617.2)のスパイク(突起部)タンパク質でY144の欠失を発見した。英変異株(B.1.1.7)で見つかったものと類似している」と分析する。

英オックスフォード大学の統計サイト「データで見た私たちの世界(Our World in Data)」からベトナムの感染状況を見てみよう。感染者がほとんどいなかったベトナムではPCR検査はあまり行われていなかったので、日本と同様、感染者数は低く出る。7日平均の1日当たり新規感染者数は4月28日には7.6人だったが、261.7人にまでハネ上がっている。1日当たりの新たな死者は1人か2人で、死者総数は欧米に比べて47人と格段に少ない。

ベトナムがコロナ封じ込めに成功した最大の理由は早期に国境を封鎖するなど「過剰反応」したことだ。それでもコロナウイルスは忍び込んでくる。ベトナム政府は5月31日、ホーチミン市で感染リスクが高いとみられるグループから毎日10万人検査を実施するとともに15日間にわたって新たな社会的距離政策を導入する方針を発表した。クラスターが発生した宗教活動や10人以上が集まるイベントを停止するほか、小売店や飲食店を閉鎖する。

ベトナムのワクチン展開は日本以上に遅く人口100人当たり1回余り。ちなみに日本は10回弱だ。英変異株はそれまでの株より感染力が最大で70%も強いとされ、インド変異株はその英変異株よりもさらに感染力が最大で50%も強い。ベトナムのグエン・タン・ロン保健相は「ハイブリッド変異株は空気中でも簡単に感染する」と語る。それがエアロゾル感染を意味しているのか、空気感染を意味しているのかは分からない。

しかし相当、厳格な社会的距離政策をとらない限り感染を防ぐのは困難ということだ。ベトナムはインド変異株にのみ込まれたインドの二の舞を演じないよう警戒を強めている。

ウエスタンオーストラリア大学医学部のゾーイ・ハイド医師(疫学・医療統計学)は「コミュニティーへの感染が多ければ多いほど変異が起きる可能性が高くなる。より伝染力、毒性が強い変異が出現するリスクがある。みんながワクチン接種を受けられるようになるまで、感染を可能な限り抑えることが重要だ。同じ問題に対して同じ進化の解決策を見つける“収斂進化”が世界中で起きる可能性がある」とツイートしている。

ハイド医師はまた、異なる2つ以上の変異株に感染し、より深刻な変異株が出現する恐れがあると警鐘を鳴らす。感染力が強い変異株が次々と出現する今、ワクチンが展開できていない国のリスクは東京五輪・パラリンピックの1年延期を決めた昨年3月末以上に増していることは言うまでもない。国際オリンピック委員会(IOC)は選手村に居住する関係者の8割超にワクチンを接種して五輪そのものを“集団免疫”する作戦を披露した。

英イングランド公衆衛生庁によると、米ファイザー製ワクチンは英変異株にもインド変異株にも有効だ。日本では棚上げされた英アストラゼネカ製も1回接種時ではファイザーに引けを取らない。しかし、これは感染や他の人にうつす二次感染をどれだけ防げるかを示したデータではない。あくまで発症をどれだけ防いだかのデータなのだ。東京五輪で無症状の感染者が世界中にウイルスを広めてしまったらとんでもない事態になる。

世界では1億7137万人もの感染例が確認されており、どんな変異が起きているのか正確には分からない。ワクチンやさまざまな治療薬もウイルスの変異を起こしてしまう。世界保健機関(WHO)が五輪開催のリスクについて口を閉ざしているのはどうしてなのか。感染力が強い変異株が次々と確認された今、日本にとって東京五輪の開催はリターンが期待できないばかりではなく、リスクがあまりにも大きすぎる。

死者15万人を超える欧州最大の被害を出したイギリス。インド変異株の流行により6日連続で1日当たりの新規感染者数が3千人を超えた。マット・ハンコック英保健相は5月27日「新規感染の50%以上、最大で75%がインド変異株とみられる」と表情を引き締めた。インド変異株は1週間で3535例から6959例に倍増した。

英紙フィナンシャル・タイムズでデータ分析を担当するジョン・バーン=マードック氏は同日「インド変異株はイギリスで第3波に火を着けようとしている。症例だけでなく入院する患者も増えている。他の国々も間もなく直面する」とツイート。添えられたグラフを見ると英イングランド北部ボルトン、北西部ブラックバーンで急拡大していることが一目瞭然だ。

NEW: B.1617.2 is fuelling a third wave in the UK, with not only cases but also hospital admissions rising.



Vaccines will make this wave different to those that have come before, but it remains a concern, and one that other countries will soon face.



Thread on everything we know: pic.twitter.com/4825qOqgrl