仮想通貨ドージコイン急騰、コインベースが取り扱い開始

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 暗号資産(仮想通貨)のドージコインが2日の取引で31%急騰し、0.41ドルを付けた。暗号資産交換所大手の米コインベースが、プロトレーダー向けのプラットフォーム「コインベース・プロ」でドージコインの取り扱いを開始すると表明したことを受け、買いが入った。

コインゲッコー・ドットコムによると、この価格に基づくドージコインの時価総額は540億ドルと、暗号資産としては6番目の規模となった。

