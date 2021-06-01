- 2021年06月01日 13:36 (配信日時 06月01日 13:34)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億7063万人超 死者369.5万人
［ベンガルール １日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億７０６３万人を超え、死者は３６９万５４５７人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000
TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS
United States 594,754 33,422,704 18.21
India 329,100 28,047,534 2.43
Brazil 461,931 16,515,120 22.05
France 109,528 5,667,324 16.35
Turkey 47,527 5,249,404 5.77
Russia 271,973 5,071,917 18.82
United Kingdom 127,782 4,487,339 19.23
Italy 126,128 4,217,821 20.87
Argentina 77,115 3,732,263 17.33
Germany 88,473 3,681,780 10.67
Spain 79,953 3,678,390 17.09
Colombia 88,282 3,383,279 17.78
Iran 80,156 2,913,136 9.8
Poland 73,745 2,872,283 19.42
Mexico 223,507 2,412,810 17.71
Ukraine 50,536 2,202,494 11.33
Peru 69,342 1,955,469 21.25
Indonesia 50,578 1,821,703 1.89
South Africa 56,439 1,665,617 9.77
Czech Republic 30,108 1,661,272 28.32
Netherlands 17,623 1,649,460 10.23
Canada 25,512 1,378,971 6.88
Chile 29,168 1,377,528 15.57
Philippines 20,966 1,230,301 1.97
Iraq 16,375 1,201,352 4.26
Romania 30,312 1,077,737 15.57
Sweden 14,451 1,068,473 14.2
Belgium 24,940 1,061,200 21.81
Pakistan 20,779 921,053 0.98
Portugal 17,025 849,093 16.56
Israel 6,411 839,472 7.22
Hungary 29,733 804,538 30.42
Bangladesh 12,619 800,540 0.78
Japan 13,073 747,457 1.03
Jordan 9,462 736,534 9.5
Serbia 6,865 712,472 9.83
Switzerland 10,262 694,740 12.05
Austria 10,603 644,815 11.99
Malaysia 2,796 572,357 0.89
United Arab 1,680 570,836 1.74
Emirates
Nepal 7,386 561,302 2.63
Lebanon 7,729 540,388 11.28
Morocco 9,146 519,216 2.54
Saudi Arabia 7,362 450,436 2.18
Ecuador 20,545 425,841 12.03
Bulgaria 17,700 418,577 25.2
Greece 12,095 402,306 11.27
Belarus 2,851 394,439 3.01
Slovakia 12,343 389,721 22.66
Kazakhstan 3,955 386,549 2.16
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