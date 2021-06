新型コロナウイルスの発生源は中国・武漢の研究所から流出したものか?

流出説をトランプ前大統領が唱えても真剣に取り合ってもらえませんでしたが、先週、バイデン大統領が自国の情報機関に再調査を指示したことで俄然、雰囲気が変わったようです。

[画像をブログで見る]

Washington Post はCoronavirus ‘lab leak' theory jumps from mocked to maybe as Biden orders(コロナ起源の流出説、息を吹き返す)の中で、去年の春、アメリカでコロナ感染が一気に広がったころ、国務省やホワイトハウスの出身者の間で武漢ウイルス研究所が最初にコロナ感染が確認された都市にあることを不安視する見方があったと伝えています。

ポンペイオ前国務長官のもとでチームを組んで武漢からの「流出説」を調査。

ウイルス研究所が武漢にあることに加えて、中国当局が調査に非協力的だったことで疑惑が深まったものの、「流出説」はトランプ前大統領が自らの失策を覆い隠すために唱えているとみられたため、根拠のない陰謀説だとされたとしています。

一方、バイデン大統領は先週、分析に必要な情報が十分でないとして再調査を指示。

声明の中で、▼ウイルスに感染した動物とヒトが接触した可能性、▼研究所から事故で流出した可能性の2つに絞られたものの、結論には至っていないとしています。

バイデン大統領が声明を出したことにトランプ政権の元高官は「口をあんぐり開けるほど驚いた」と言ったそうです。

New York Times は、U.S. experts press calls for China to allow deeper inquiries into the pandemic’s origin(米専門家、コロナ発生源をめぐり追加の調査を中国に求める)の中で、アメリカの当局者や専門家が30日(日)の一連の討論番組で、新型コロナウイルスの起源が中国・武漢の研究所から流出したかどうかについて中国当局に透明性とスピード感を持って対応するよう求めたと報じています。

National School of Tropical Medicine at Baylor College of MedicineのPeter Hotez学長が「Covid-19の起源を解明しない限り、次、その次のコロナが起きる」と述べて、専門家チームを中国に派遣して6か月から1年程度研究を進める必要があるという考えを示したということです。

先だってバイデン大統領は526に新型コロナの起源をめぐるついかの調査をして、90日以内に報告するよう情報当局に指示したと発表しました。

一方、WHO=世界保健機関はことし3月、国際調査団が武漢で行った調査の報告書の中で、研究施設からウイルスが流出した可能性は「きわめて低い」と結論づけていたとしています。

FT はHow Biden came around to the Wuhan lab-leak theory(バイデンが武漢からの流出説にたどり着くまで)の中で、バイデン大統領が先週、新型コロナウイルスの発生源を調査するよう情報機関に指示したことで、それまで笑いの種だった武漢ウイルス研究所からの「流出説」に新たな息を吹き込んだと報じています。

バイデン大統領がトランプ前大統領の陰謀論とみられていた「流出説」に可能性を示唆したのは初めてだということです。

バイデン大統領の就任の数日前、国務省は初の感染確認より前に武漢ウイルス研究所の研究員がコロナとみられる症状で病気になったことや研究所が中国軍と内密に協調してきたというファクトシートを作成したものの、真剣に受け止められなかったそうです。

1月6日の議会襲撃事件があったことも影響したとしています。

しかし、その後、5月になって科学者が正面から調査するよう求める書簡を発表。

コロナが自然発生したと主張していたファウチ博士も姿勢を転換し、再調査を指示したとのことです。