『はらぺこあおむし』作者エリック・カールさん死去 日本のファン「ずっと手元に置いておきたい大切な一冊」

「はらぺこあおむし」など数々の色彩豊かな作品で世界中から愛されてきたアメリカの絵本作家、エリック・カールさんが亡くなった。91歳だった。

日本時間の27日朝に、カールさんの公式Twitterアカウントなどが発表。カールさんの日本語版公式サイトも同日、「2021年5月23日、マサチューセッツ州ノーサンプトンにある自身のスタジオにて、家族に囲まれながら静かに息を引き取りました」と伝えた。

From the Eric Carle Team: It is with heavy hearts that we share that Eric Carle, author & illustrator of The Very Hungry Caterpillar and many other beloved classics, passed away on 23rd at the age of 91.



