欧米のメディアの社説を日本のメディアで読むことはちょいちょいありますが、朝日新聞の社説「夏の東京五輪 中止の決断を首相を求める」をFTやNew York Timesが引用していました。

開会式の7月23日まで気付けば2か月弱ですね。

[画像をブログで見る]

New York Times はAs Olympics Barrel Ahead, Chorus of Critics Adds Powerful Voices(東京オリパラが迫る中、中止を求める声が強まる)の中で、「この夏、東京でオリンピックは開かれるのか」という問いに対して多くの人が意見を持つ一方で誰も答えを持ち合わせていないとして、朝日新聞が社説「夏の東京五輪 中止の決断を首相を求める」とオリンピックの中止を求めたほか、Annie Sparrow博士ら公衆衛生の専門家が25日、New England Journal of MedicineでIOC=国際オリンピック委員会のプレーブックを批判したと伝えています。

WHO=世界保健機関のテドロス事務局長のアドバイザーも務めたことのあるSparrow博士はインタビューでプレーブックについて、「これまで科学に対する無知が見られた」として透明性が欠けていて、大会が安全だということを示すために時代遅れの科学が用いられたとして、リスクは無視できないと訴えているとしています。

さらにSparrow博士は、2016年のリオ・オリンピックの開催に先立って開かれたようにWHOが緊急会合を開くべきだと主張しているそうです。

具体的にはプレーブックが消毒や検温という効果のない感染対策に力点を起きすぎていて、会場ごとの個別のガイドラインがないこと、感染した場合の追跡アプリや健康追跡アプリがウエアラブルの追跡機器に比べて効果が限られること、選手は選手村で部屋を共有することで感染リスクが高まることなどを挙げているとのことです。

開催延期を決めた1年前と比べて日本の状況があまり変わっていないことも指摘。

米国務省が24日、国民向けに出している各国への渡航の安全度を示した情報を更新して日本につては1段階引き上げて、最も厳しい「渡航中止の勧告」を出したのも、日本の感染状況が背景にあるだろうと記事では解説しています。

また、日本の幅広い世論調査で市民が開催に慎重な姿勢を示しているほか、楽天やソフトバンクグループのトップも慎重な声を発しているとしています。

FT もJapan’s Aashi newspaper calls for cancellation of Tokyo Olympics(朝日新聞、東京オリパラの中止を要求)の中で、朝日新聞が26日の社説で「冷静に、客観的に周囲の状況を見極め、今夏の開催の中止を決断するよう菅首相に求める」と主張したと伝えています。

日本の大手メデイアで東京オリパラの中止を求めたのは朝日新聞が初めてだとしています。

CNN はWHO reports 14% drop in global Covid-19 cases(世界の感染者が14%減少とWHO)の中で、WHO=世界保健機関が25日、新型コロナウイルスの感染者が5月23日までの1週間で前週と比べて14%減って410万人となったと発表したと報じています。

新規感染者が最も多かったのは圧倒的にインドで184万6055人だったものの、それでも前週と比べて23%減ったそうです。

逆に大きく減ったのはヨーロッパだったとしています。それでもWHOは、感染対策の重要性を訴えているとのことです。

Reuters はSouth Korea no longer need masks outdoors if vaccinated against COVID-19(韓国では接種完了で外出時のマスク着用を求めず)の中で韓国政府が26日、新型コロナウイルスのワクチンを一度でも接種した人は7月から外出時のマスク着用を求めないことを明らかにしたと報じています。

韓国では人口5200万のうち現在ワクチンを接種したのは7.7%にとどまっていますが、9月までに70%の接種を目指していて、マスク着用を求めない動きは、高齢者のワクチン接種を促す狙いがあると指摘。

韓国では25日に確認された新規感染者は全国で707人だったということです。