- 2021年05月26日 07:50 (配信日時 05月26日 07:47)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億6786万人超 死者362.6万人
［２５日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億６７８６万人を超え、死者は３６２万６７６８人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間２６日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 590,651 33,306,616 18.08
India 307,231 26,948,874 2.27
Brazil 449,858 16,120,756 21.48
France 108,596 5,917,397 16.21
Turkey 46,446 5,194,010 5.64
Russia 269,666 5,017,795 18.66
United Kingdom 127,724 4,464,900 19.22
Italy 125,335 4,194,672 20.74
Germany 87,425 3,652,348 10.55
Spain 79,620 3,636,453 17.01
Argentina 74,480 3,562,135 16.74
Colombia 85,207 3,249,433 17.16
Poland 73,096 2,867,187 19.25
Iran 78,848 2,843,523 9.64
Mexico 221,695 2,397,307 17.57
Ukraine 49,685 2,186,463 11.13
Peru 68,358 1,926,923 20.95
Indonesia 49,627 1,786,187 1.85
Czech Republic 30,041 1,658,778 28.26
South Africa 55,874 1,637,848 9.67
Netherlands 17,553 1,628,922 10.19
Canada 25,265 1,361,564 6.82
Chile 28,548 1,335,306 15.24
Philippines 20,019 1,188,672 1.88
Iraq 16,214 1,172,042 4.22
Romania 30,040 1,076,154 15.43
Sweden 14,396 1,064,375 14.15
Belgium 24,842 1,048,881 21.73
Pakistan 20,400 905,852 0.96
Portugal 17,018 845,465 16.55
Israel 6,398 839,316 7.2
Hungary 29,581 802,510 30.26
Bangladesh 12,441 792,196 0.77
Jordan 9,384 731,436 9.43
Japan 12,525 726,829 0.99
Serbia 6,788 710,315 9.72
Switzerland 10,226 687,353 12.01
Austria 10,547 641,740 11.93
United Arab Emirates 1,654 557,619 1.72
Lebanon 7,684 538,668 11.22
Nepal 6,700 528,848 2.39
Malaysia 2,369 525,889 0.75
Morocco 9,126 517,113 2.53
Saudi Arabia 7,264 442,071 2.16
Ecuador 20,210 419,198 11.83
Bulgaria 17,513 416,727 24.93
Greece 11,822 391,181 11.02
Slovakia 12,301 388,986 22.58
Belarus 2,791 387,818 2.94
Kazakhstan 4,338 376,572 2.37
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