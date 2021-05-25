- 2021年05月25日 13:25 (配信日時 05月25日 13:22)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億6745万人超 死者361.8万人
［２５日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億６７４５万人を超え、死者は３６１万８１９９人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 590,240 33,280,204 18.07
India 303,720 26,752,447 2.25
Brazil 449,068 16,083,258 21.44
France 108,596 5,917,397 16.21
Turkey 46,446 5,194,010 5.64
Russia 269,273 5,009,911 18.64
United Kingdom 127,724 4,464,900 19.22
Italy 125,335 4,194,672 20.74
Germany 87,425 3,652,348 10.55
Spain 79,620 3,636,453 17.01
Argentina 74,063 3,539,484 16.65
Colombia 84,724 3,232,456 17.06
Poland 72,945 2,866,181 19.21
Iran 78,848 2,843,523 9.64
Mexico 221,647 2,396,604 17.56
Ukraine 49,436 2,183,855 11.08
Peru 68,053 1,925,289 20.86
Indonesia 49,455 1,781,127 1.85
Czech Republic 30,028 1,658,092 28.25
South Africa 55,874 1,637,848 9.67
Netherlands 17,553 1,628,922 10.19
Canada 25,162 1,352,121 6.79
Chile 28,518 1,329,932 15.23
Philippines 19,983 1,184,706 1.87
Iraq 16,214 1,172,042 4.22
Romania 29,977 1,075,773 15.4
Sweden 14,366 1,058,341 14.12
Belgium 24,842 1,048,881 21.73
Pakistan 20,308 903,599 0.96
Portugal 17,018 845,465 16.55
Israel 6,398 839,316 7.2
Hungary 29,560 802,346 30.24
Bangladesh 12,401 790,521 0.77
Jordan 9,384 731,436 9.43
Japan 12,420 722,938 0.98
Serbia 6,788 710,315 9.72
Switzerland 10,226 687,353 12.01
Austria 10,547 641,740 11.93
United Arab Emirates 1,654 557,619 1.72
Lebanon 7,684 538,668 11.22
Nepal 6,531 520,461 2.33
Malaysia 2,309 518,600 0.73
Morocco 9,126 517,113 2.53
Saudi Arabia 7,264 442,071 2.16
Ecuador 20,193 418,851 11.82
Bulgaria 17,496 416,646 24.91
Greece 11,822 391,181 11.02
Slovakia 12,296 388,854 22.57
Belarus 2,780 386,978 2.93
Kazakhstan 4,095 375,014 2.24
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