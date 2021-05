【アメリカ、ブラジルに続きインドも】

FT

日本では東京と大阪で大規模接種センターで新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりましたね。インドでは、アメリカとブラジルに続き、コロナの死者が30万人を超えたということです。アメリカではワクチン接種を背景に感染者が大きく減っているそうです。はIndia passes 300,000 deaths as positivity rate eases(インド、陽性率下がる中で死者は30万人以上超える)の中で、インドでは23日に4450人が新型コロナウイルスで死亡し、その結果、死者が30万人を超えたと報じています。このうち、13万人についてはこの50日の間に死亡し、多くは病院の病床不足や酸素ボンベの不足が原因だとしています。地方部では十分に確認がされておらず、都市部でも自宅で亡くなった人たちがデータに現れておらず、インドの死者数は実際にははるかに多いと専門家は見ているそうです。一方、感染者数はあわせて2670万人に達したものの、陽性率は約10%に落ち着いてきたとのことです。はIndia records total covid deaths of 300,000 - thirdcountry in the world to do so(インド、世界で3番目にコロナ死が30万人を超える)の中で、インドがアメリカとブラジルに次いで世界で3番目に新型コロナウイルスによる死者数が30万人を超えたとした上で、ワクチン接種の遅れに対する懸念を伝えています。インドの多くの州ではワクチンの供給不足を背景に、高齢者の2回目の接種を優先するために若年層の1回目の接種を一時的に取りやめたということです。はCoronavirus cases and deaths in the United States drop to lowest levels in nearly a year(アメリカでは感染者も死者も1年ぶりの低水準)の中で、アメリカでは一日あたりの感染者数が3万人以下まで減り、去年6月以来の低水準だと報じています。具体的には、1日あたりの新規感染者は2万5700件程度で、2週間前に比べて39%の減少。このうち感染者が最も急増した中西部ミシガン州では23日、新規感染者が1400件となり、4月中旬の7800件から大きく減っているということです。その上で「アメリカの大半ではコロナの見通しは改善している」と総括。ワクチン接種については一時よりはペースが落ちているとしつつ、これまでにアメリカの成人の50%近くが1回目の接種を受けたとのことです。陽性率は3%以下まで下がったそうです。