  1. トップ>
  2. 社会
記事

大阪府で新型コロナ274人感染 14人の死亡を確認

　大阪府によると、きょう新たに新型コロナウイルスへの感染者が274人確認された。3月29日以来、約2カ月ぶりの200人台となる。

【映像】大阪府の繁華街の様子

　また、死亡が確認されたのは14人だった。
（ANNニュース）

▶映像：大阪府で新型コロナ274人感染 14人の死亡を確認

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    「起きていないこと」への対応を控える日本 五輪中止議論ができないのは当然

    岩田健太郎

    05月23日 08:56

  2. 2

    世界仮想通貨バブル崩壊の序章（金融日記 Weekly 2021/5/14-2021/5/21）

    藤沢数希

    05月22日 22:06

  3. 3

    オリンピック開催を強行すれば、本当に日本は崩壊するのか

    早川忠孝

    05月22日 17:07

  4. 4

    イギリス史上最大級の空母「クイーン・エリザベス」が出航 エリザベス女王が激励

    ABEMA TIMES

    05月23日 10:55

  5. 5

    「私小説的」アニメの最高峰『エヴァ』　なぜ庵野秀明監督は傑作を生み出せたのか

    BLOGOS映像研究会

    05月22日 08:04

  6. 6

    参加することに異議がある、東京五輪

    志村建世

    05月23日 13:11

  7. 7

    河井案里氏への資金提供 自民党重鎮「関与否定」発言から明らかになった指示者

    郷原信郎

    05月23日 11:09

  8. 8

    「バンカー経営者」東芝・車谷前社長の大失態が招いた新たな火種とその行方

    大関暁夫

    05月22日 14:32

  9. 9

    五輪スポンサーに雁首揃える大新聞6社に「開催に賛成なのか」直撃してみたら「すごい回答」が返ってきた

    NEWSポストセブン

    05月22日 16:55

  10. 10

    オリンピック駐車場がワクチン接種会場に　小池知事が切った築地カードの行方

    田中龍作

    05月22日 16:28

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。