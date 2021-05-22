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沖縄県で新たに231人の感染確認 過去最多

　沖縄県によると、きょう、新型コロナウイルスの新たな感染者が231人確認された。きのうの207人を上回り、過去最多となった。
（ANNニュース）

【映像】「帰省や訪問しないで」沖縄・玉城知事

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