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全国の重症者、前日から6人増の1294人 過去最多

　厚生労働省は新型コロナウイルスの重症患者の数について、きのうまでに全国で1294人だったと発表した。前日から6人増え、過去最多を更新した。
（ANNニュース）

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