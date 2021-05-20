貿易収支、4月は2553億円の黒字　対米輸出額が1兆円超に





［東京 ２０日 ロイター］ - 財務省が２０日発表した貿易統計速報によると、輸出から輸入を差し引いた４月の貿易収支額は２５５３億円の黒字と、３カ月連続で黒字を確保した。自動車や関連部品の輸出が伸び、対米輸出額は前年同月比４５．１％増の１兆２７６１億円となった。新型コロナの影響で低迷した前年同月の反動が出た。

ロイターが算出した貿易収支額の予測中央値は１４００億円の黒字だった。公表された実額は予想を上回った。

４月の輸出額は前年同月比３８．０％増の７兆１８１１億円と、２カ月連続で増加した。同省によると、自動車や半導体製造装置などの輸出が増えた。輸入は同１２．８％増の６兆９２５８億円と３カ月連続で増加した。

輸出のうち、地域別では米国向けが２カ月連続で増えた。欧州連合（ＥＵ）向けは前年同月比３９．６％増の６７６１億円、中国向けは同３３．９％増の１兆５８３４億円だった。対中輸出の増加は１０カ月連続。

＊財務省の発表資料は以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。http://www.customs.go.jp/toukei/latest/index.htm

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