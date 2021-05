【米ではワクチン普及で活動再開】

新型コロナウイルス対策としてマスクの着用を求めるか否か。

アメリカでは民主党の知事が「求める」、共和党の知事の州は「求めない」というのが一般的でしたが、民主党のクオモ知事が率いるニューヨーク州でも19日からワクチン接種を完了した人はマスクの使用やソーシャルディスタンスが必要なくなるそうです。

Washington Post はBiden boosts vaccine donations, but critics say far more is needed(バイデン、ワクチン無償供与を増やすというが、不十分との声も)の中で、アメリカのバイデン大統領が17日、ほかの国の感染防止に対する取り組みが十分でないという声が高まる中、新型コロナウイルスのワクチン2000万回分について6月末までに外国に無償供与すると発表したと報じています。

具体的には▼ファイザーとビオンテック、▼モデルナ、▼ジョンソン・エンド・ジョンソンの3種類のワクチンで、いずれもアメリカの保健当局が承認したものだとしています。これに先立ってバイデン政権はアストラゼネカ製ワクチン6000万回分の供与を公約していますが、こちらはアメリカの保健当局が国内での使用をまだ認めていないとのことです。

バイデン大統領はホワイトハウスで「ロシアや中国のワクチン外交についての話が出ている。われわれの価値観、イノベーションの披露、創意工夫、さらにアメリカ国民の良識をもって世界をリードしたい」と述べました。

New York TImes は、New York is adopting C.D.C. mask guidelines and New Jersey will drop remote learning(NY州が疾病対策センターのマスクに関するガイドラインを採用、ニュージャージー州はリモート授業を取りやめ)の中で、民主党の知事が率いるニューヨーク州とニュージャージー州が17日、経済活動や社会活動の再開に向けて大きな一歩を取ったと伝えています。

ニューヨーク州のクオモ知事はCDC=疾病対策センターの新たなガイドラインに沿って19日からワクチン接種を完了した人はマスクの使用やソーシャルディスタンスが必要なくなると発表したということです。

ニューヨーク州では人口の52%が1回のワクチン、42%が2回のワクチン接種を終えたそうです。

ニュージャージー州は9月の新学期からすべての公立学校でリモート授業を取りやめ、全面的に対面授業に戻ることを明らかにしたということです。一方、カリフォルニア州は6月15日まで自宅以外の屋内についてはマスク着用を求めるとしています。

FT はNew York City Marathon to return at 60% capacity(ニューヨークシティマラソンは60%の参加者で再開)の中で、ニューヨークで経済効果が大きいニューヨークシティマラソンが11月7日(日)、参加者を最大で3万3000人に制限して再開されることが発表されたと報じています。

このマラソンは2014年には4億1500万ドルの経済効果があったとしています。10月にはボストンマラソンが2万人を上限に、東京マラソンが2万5000人程度で再開されることがすでに発表されているとのことです。

WSJ はAndrew Cuomo Was Paid $5.1 Million for Covid-19 Memoir, Tax Filings Show(納税資料によるとNY州のクオモ知事、コロナ対応の回顧録で510万ドルを得る)の中で、ニューヨーク州のクオモ知事が去年10月にコロナ対策について出版した回顧録”American Crisis"について、合わせて510万ドル(約5億5000万円)を得る見込みだと伝えています。

これは納税記録で明らかになったもので、このうち50万ドルを慈善団体に寄付したとしています。

回顧録の執筆で得る収入は去年とことしの2回にわたって支払われるそうです。知事の去年の収入は合わせて370万ドル(約4億円)で、このうち州から21万ドル余り、株式などの配当が4万8000ドル余り、株式の譲渡益などで42万ドル余りだったとしています。