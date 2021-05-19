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“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻を起訴

　「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の野崎幸助さんが殺害された事件で、和歌山地検は、元妻の須藤早貴容疑者を殺人などの罪で起訴した。
（ANNニュース）

【映像】手錠をかけられた元妻の姿（冒頭～）

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