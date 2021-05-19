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運動の事務局長を逮捕 大村知事へのリコール不正署名事件


　愛知県の大村知事へのリコール不正署名事件で、警察はリコール運動の事務局長、田中孝博容疑者を地方自治法違反の疑いで逮捕した。

　リコール運動の事務局は、選挙管理委員会に43万人を超える署名を提出していた。しかし、自ら署名していないものが多数あったことから、警察は署名が偽造された疑いで捜査を続けていた。（ANNニュース）
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