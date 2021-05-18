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全国の重症者、前日から8人増の1235人 過去最多

　厚生労働省によると、きのうまでに確認された新型コロナウイルスの重症患者の数は全国で1235人だった。前日から8人増え、過去最多を更新している。
（ANNニュース）

映像：大規模接種予約システム“欠陥”報道巡り「厳重に抗議」 防衛大臣
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