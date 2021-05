対コロナ戦争の誇り高き勝利国インドを地獄に叩き落とした変異株　東京五輪は本当に可能なのか

[ロンドン発]2月21日の日曜日、与党・インド人民党(BJP)は「ナレンドラ・モディ首相は有能で敏感かつ献身的で先見の明のある指導力で新型コロナウイルス・パンデミックを克服した。“アトマニルバル・バーラト(自立したインド)”を建設する自信を全国民に吹き込んだ。インドはコロナとの戦いにおける誇り高き勝利国だ」と自画自賛してみせました。

英オックスフォード大学の統計サイト「データで見た私たちの世界(Our World in Data)」によると、その日、人口100万人当たりの1日の新たな死者は0.07人(日本は0.59人)。100万人当たりの新規感染者でも9.24人と日本の9.98人を下回っていました。モディ首相は昨年3月、全国的にロックダウン(都市封鎖)を実施しました。BJPが称賛した通り、いったんはコロナ封じ込めに成功したはずでした。

年齢の中央値は26.8歳、わずか6.4%が65歳以上という若い人口構成のおかげで、インドは感染して免疫を得た人が壁になって感染拡大を防ぐ「集団免疫」を獲得したという話がまことしやかに語られました。人口の66%が農村部で暮らし、ほとんどの時間を屋外で過ごしているため、感染が広がりにくいという楽観論も広がりました。モディ首相も「前向きな考え方は常に前向きな結果をもたらす」と胸を張りました。

子供たちは学校に戻り、人々は結婚式で踊りました。モディ首相も、BJPも「自立したインド」への道を高らかにうたい上げたのです。しかし、その直後から感染爆発が起き、1日100人を切っていた死者は5月には4千人を突破しました。酸素の供給、人工呼吸器、ベッドが不足して医療は崩壊し、あちこちから遺体を荼毘に付す炎と煙、匂いが立ち上りました。処理し切れなくなった遺体は次々と聖なるガンジス川に投棄されたのです。

インドの死者は27万人を超え、アメリカの約60万人、ブラジルの約43万5千人に次いで世界で3番目に多くなりました。インドで1日に確認される新たな感染者は40万人を突破しており、世界保健機関(WHO)は5月10日、インドで確認された変異株について「注目される変異株」から「懸念される変異株」に警戒レベルを引き上げました。「懸念される変異株」はイギリス、南アフリカ、ブラジルで確認された変異株に続いて4つ目です。

インド変異株と呼ばれるB.1.617系統の変異株はわずか数週間のうちにインドで優勢な株になり、イギリス、フィジー、シンガポールを含む約40カ国に広がっています。米フレッドハッチンソンがん研究センターのトレバー・ベッドフォード准教授(ワクチン・感染症)はB.1.617系統の変異株(赤色)が欧米でも急速に広がっている様子をグラフにしてツイートしています。

This spread can also be seen in frequency trajectories in individual countries. This is particularly striking in the UK where B.1.617.2 was just announced as a variant of concern by @PHE_uk. 9/10 pic.twitter.com/kqDFbkm2Ta