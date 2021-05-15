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北海道で新たに566人の感染確認 札幌市で344人

　明日から緊急事態宣言が適用される北海道では、新型コロナウイルスの感染者が今日新たに566人確認された。

【映像】北海道で新たに566人の感染確認

　4日連続で500人を超えていて、1日当たりとしては過去3番目の多さ。

　このうち札幌市は344人と最も多くなっている。

　また、亡くなったのは2人だった。

（ANNニュース）

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