明日から緊急事態宣言が適用される北海道では、新型コロナウイルスの感染者が今日新たに566人確認された。4日連続で500人を超えていて、1日当たりとしては過去3番目の多さ。このうち札幌市は344人と最も多くなっている。また、亡くなったのは2人だった。（ANNニュース）

▶︎映像：北海道で新たに566人の感染確認 札幌市で344人