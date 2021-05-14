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中国探査機、15─19日に火星に着陸＝国家航天局


［北京　１４日　ロイター］ - 中国国家航天局は１４日、火星探査機「天問一号」が１５─１９日に火星のユートピア平原に着陸すると発表した。

天問一号は中国初の火星探査機。

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