群馬、石川、岡山、広島、熊本に「まん延防止等重点措置」適用へ 政府





政府は新型コロナウィルスの感染が拡大する中、新たに群馬、石川、岡山、広島、熊本の5県に対し、｢まん延防止等重点措置」を適用する方針を固めた。期間は今月16日から、6月13日までとする方針。あす、専門家から意見を聞いた上で、夕方の政府対策本部で、正式に決定する見通し。（ANNニュース）