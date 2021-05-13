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群馬、石川、岡山、広島、熊本に「まん延防止等重点措置」適用へ 政府


　政府は新型コロナウィルスの感染が拡大する中、新たに群馬、石川、岡山、広島、熊本の5県に対し、｢まん延防止等重点措置」を適用する方針を固めた。期間は今月16日から、6月13日までとする方針。

　あす、専門家から意見を聞いた上で、夕方の政府対策本部で、正式に決定する見通し。（ANNニュース）

・【映像】菅総理 “緊急宣言”“まん防”拡大「あす判断」
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