  1. トップ>
  2. 社会
記事

北海道で新たに712人の感染確認 札幌市で499人 いずれも過去最多

　北海道できょう新たに712人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。このうち札幌市は499人で、いずれも過去最多を更新した。
（ANNニュース）

映像：WHO「新型コロナは防げた災害」
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「北海道」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    やはり内部告発の威力はスゴイ（がんこ寿司、スギＨＤ）

    山口利昭

    05月13日 09:04

  2. 2

    池江璃花子の「何も変えることができません」は本当か 選手の政治的アピールの歴史

    Dr-Seton

    05月13日 08:07

  3. 3

    自粛はもう限界　公園飲みにも一分の理

    田中龍作

    05月13日 08:22

  4. 4

    ワクチン2回接種で変異株は抑えられる？横浜市立大学の研究結果に医師「安心」

    中村ゆきつぐ

    05月13日 08:47

  5. 5

    ついに訪れた「PayPay手数料有料化」の激震！コンビニのサバイバル戦略

    文春オンライン

    05月12日 08:27

  6. 6

    顔出し引退宣言は実験の1つ、オリラジ中田敦彦の「前言撤回力」

    放送作家の徹夜は2日まで

    05月13日 08:03

  7. 7

    【読書感想】禍いの科学 正義が愚行に変わるとき

    fujipon

    05月12日 10:15

  8. 8

    後手に回る水際対策。オリパラに配慮？精神論と楽観論と悲観論が入り交じる意思決定

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

    05月13日 09:05

  9. 9

    新車供給追いつかず中古自動車の需要が急伸 アメリカ自動車業界の「ないものねだり」

    ヒロ

    05月13日 10:52

  10. 10

    私がオリンピックを開催するためには、緊急事態宣言を7月上旬まで延長すべきと思う理由

    宇佐美典也

    05月12日 12:00

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。