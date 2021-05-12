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全国の重症者1189人 4日連続で過去最多

　厚生労働省によると、新型コロナウイルスの全国の重症患者の数は、きのうまでで1189人だった。前の日より13人増え、4日連続で過去最多を更新している。
（ANNニュース）

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