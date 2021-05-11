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愛知県 新型コロナ578人感染 過去最多を更新

　愛知県の大村知事によると、きょう、新たに新型コロナウイルスへの感染者が578人確認されたという。

　今月8日の575人を上回り、過去最多を更新している。
（ANNニュース）

▶映像：愛知県 新型コロナ578人感染 過去最多を更新

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