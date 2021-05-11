東京都で新たに925人の感染確認 重症者は3人増の81人





東京都がきょう確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は925人だった。重症の患者は前日から3人増の81人で、80人を超えたのは2月21日以来となる。新たに感染が確認されたのは、10歳未満から90代の925人。直近7日間の一日あたりの平均は824.3人で、前週（842.3人）の97.9％となっている。925人を年代別にみると、20代が最も多く277人、次いで30代が148人、40代が141人。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は115人だった。（ANNニュース）