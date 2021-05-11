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全国の重症者1177人 3日連続で過去最多



　厚生労働省によると、新型コロナウイルスの全国の重症患者の数は、きのうまでで1177人だった。前日より25人増え、3日連続で過去最多を更新している。
（ANNニュース）
 
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