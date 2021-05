【銅も木材も鶏肉も高騰】

WSJ

アメリカの景気回復を背景に銅価格、木材価格、さらに鶏肉の価格が上昇しています。銅や木材は景気が上向いていることで住宅やインフラの需要が高まっているから。鶏肉は”チキンバーガー戦争”が勃発しているからだそうです。12日に発表される4月のCPI=消費者物価指数が注目ですね。ちなみにテイクアウト用の小さなケチャップも不足しているとのことです。はBets on Economic Rebound Push Copper Prices to Record High(景気回復に後押しされ、銅価格は歴史的な高水準)の中で、ニューヨーク商品市場で銅の先物価格が7日、1ポンド=4ドル75セントで取引さ2011年以来の高値となったと報じています。ロンドンの金属取引所でも先物価格が1トン=1万417ドルまで上昇し、2011年2月につけた最高値を更新したとしています。この理由としてワクチン接種が進むアメリカが主導する形で景気が回復し、製造業や建設業で欠かせない資材に対する需要が高まっていることを挙げています。銅以外の金属の価格も上昇していますが、2021年の金属価格の上昇がこれまでと異なるのは、中国主導でない点だということです。アメリカの3月のCPI=消費者物価指数は対前年同月比で2.6%の上昇となり、インフレに対する懸念も出ているもののイエレン財務長官は先週「インフレ問題が起きると思っていない」と述べたとのことです。はThe wood-products industry is undergoing root-and-branch change(木材産業の抜本的な転換)の中で、鉄鋼、コンクリート、プラスチックに追いやられた木材がカムバックを果たした結果、木材価格が上昇しいると伝えています。世界的なコロナ禍によるステイホームでDIYが定着したことで1インチの厚さの1000平方スクエアの木材が、200ドルから400ドルだった過去10年に対して、最近は1400ドルを超えたということです。休眠していた木材や紙パルプの施設が復活する兆しもあるとのことですが、プラスチック包装を避けたい消費者の声で紙製品の需要が高まっていることも背景にあるそうです。はNew homes cost $36,000 more because of an epic shortage of lumber (木材不足により新築住宅は3万6000ドルのコスト増)の中で、アメリカで住宅市場が加熱していて、その結果、住宅に必要な木材が不足して建設が遅れ、さらに価格が高騰していると報じています。アメリカの平均的な住宅のコストを3万5872ドル(390万円余り)押し上げているということです。その結果、3月の住宅価格の平均は17.2%上がって32万9100ドル(約3600万円)になったとしています。これは業界団体が住宅価格の調査を始めた1999年以来、最高値です。一部の木材が見つからないために住宅を完成できない場合もあるということで、州によっては建設現場から木材が盗難されているそうです。はChicken Shortage Sends Prices Soaring, and Restaurants Can’t Keep Up(鶏肉価格の急騰でレストランが窮地)の中で、パンデミック下でカリッと上がった手羽先やチキンサンドウイッチの販売を促進した結果、KFCなどのチェーンは今、鶏肉不足に直面していると報じています。このうち、鶏の胸肉はことし1月と比べて2倍に急騰したほか、手羽先価格も最高値を更新したそうです。食肉処理施設で働く人を確保できないことで供給が需要に追いついていないとしています。外出制限でレストランの営業が止まったことで鶏の骨なし皮なし胸肉は去年、平均で1ポンド=1ドル程度だったのが今は、2ドル04セントまで上昇。この10年で見ても平均は1ドル32セントだったとしています。価格高騰の理由として、“チキンバーガー戦争”の勃発を挙げています。KFCはもちろん、マクドナルド、ウェンディーズなどのファストフード店が参入したほか、バーガーキングもこの夏、真っ向から対抗するとしています。手羽先も人気で1ポンド=2ドル92セントの最高値で取り引きされているとのことです。食肉会社は、鶏のエサとなる穀物価格の上昇に直面していましたが、鶏肉価格の急騰にとってオフセットされ、利益を下支えているとしています。