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米雇用統計大幅悪化でマーケットは一安心、ドージコイン祭り開催中（金融日記 Weekly 2021/4/30-2021/5/7）


　米雇用統計が大幅に下振れして、株式や暗号資産の投資家たちは安堵したようだ。米国の中央銀行であるFRBは物価の安定と雇用の両方にコミットしているので、雇用が回復した場合、テーパリング（量的緩和による資産買い入れを減らすこと）がより警戒される。雇用が悪ければ、コロナバブルがさらに膨らむ期待が持てる。2020年はコロナ禍悪化は株式市場にとって良いニュースであったが、2021年は米国の雇用悪化が良いニュースになりそうである。

●米４月雇用者数26.6万人増、予想大きく下回る-失業率6.1％に悪化
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-07/QSQLGSDWLU6H01

●期待外れの米雇用統計、心配ご無用　今のところは
https://jp.wsj.com/articles/dont-freak-out-yet-about-jobs-11620414124

　著名な企業家であるイーロン・マスク氏などがTwitterで買い煽っているドージコインが時価総額でフェデックスなどの大企業を超す展開となった。ビットコインのような暗号資産のソースコードはオープンなので誰でも作れるのだが、そんなジョークから生まれた電子的なコインが何兆円にもなる時代である。

●ドージコイン時価総額9.5兆円､フェデックス抜く　今やジョークでない
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-06/QSN1AQT1UM1301

●ドージコインが７日最高値更新、その後反落　マスク氏テレビ出演控え
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-09/QSTAEZDWLU6G01

●週刊金融日記 第468号 いまさら人に聞けないビットコインの概要とバブル崩壊のタイミングについて
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52187833.html

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日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
出所: 日経新聞社



サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2021/4/30-2021/5/7)
出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種



個別銘柄の週間パフォーマンス(2021/4/30-2021/5/7)
出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス



FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移
出所: セントラル短資


イールドカーブ(2021/5/7)
出所: Bloomberg.com


主要通貨の週間パフォーマンス(2021/4/30-2021/5/7)
出所: セントラル短資


外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com



地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2021/4/30-2021/5/7)
出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)



今週のマーケット・イベント
5月3日(月)
米4月ISM製造業景気指数
ユーロ圏4月製造業PMI
休場：英国、日本（憲法記念日）

5月4日(火)
米3月貿易収支
米3月製造業受注
休場；日本（みどりの日）
決算：米Pfizer、他

5月5日(水)
米4月ADP全米雇用リポート
米4月ISM非製造業指数
ユーロ圏4月非製造業PMI
休場；日本（こどもの日）
決算：米GM、米Paypal、他

5月6日(木)
日銀金融政策決定会合議事要旨（3/18-19開催分）
決算：任天堂、協和キリン、丸紅、ミスミ、ヤマダ、他

5月7日(金)
日3月毎月勤労統計調査
日4月マネタリーベース
米4月雇用統計
中国4月貿易収支
決算：三菱商、花王、オリンパス、住友商、日本製鉄、JAL、リコー、JFE、ブラザー、京阪、DeNA、セブン銀行、他

5月8日(土)

5月9日(日)
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