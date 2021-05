オバマ家の愛犬「ボー」が死去　「親友に別れ」

バラク・オバマ元米大統領は8日、愛犬「ボー」が亡くなったと発表した。オバマ家は黒と白のボーを、2009月4月にホワイトハウスに迎え入れた。

オバマ氏はツイッターに「私たち家族は今日、本当の友人で忠実な伴侶を失いました。もう10年以上、ボーは私たちの暮らしに常に、穏やかに寄り添ってくれました。私たちにとって良い日も悪い日も、その間のすべての日に、常に私たちを見ると喜んでくれた」と書いた。

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

オバマ氏はさらに、「ホワイトハウスにいることの色々な面倒をすべて受け入れ、大きな声でほえても決してかんだりしませんでした。夏にはプールに飛び込むのが大好きで、どんな子どもにも動じず、夕飯のテーブルからおすそ分けをもらうのが大好きで、毛並みは最高だった。まさに私たちにぴったりで、私たちの期待をはるかに上回る存在でした。いなくなって本当に寂しくなります」と書いた。

妻のミシェルさんもツイッターに、「今日の午後は私たち家族にとって辛いものでした。がんと闘っていた一番の親友ボーに、お別れをしました」という、家族全員のコメントを投稿。「皆さんが長年彼を大切にしてくれて、ありがたく思っています。どうか今晩は皆さんのふわふわした家族の一員をいつもよりぎゅっとハグしてあげてください。そして私たちの分も、おなかをなでてあげてください」と書いている。

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT