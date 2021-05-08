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福岡で過去最多519人の感染確認 半数は福岡市


　新たに緊急事態宣言の対象に加わった福岡県ではきょう519人の新型コロナウイルス感染を確認した。きのうの471人を上回り過去最多。

　新たな感染者519人のうち半数は福岡市の感染者で、254人に達している。

　亡くなった方は1人だった。（ANNニュース）
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