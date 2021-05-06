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緊急事態宣言を31日まで延長の方針、愛知・福岡も追加指定へ 政府


政府は東京や大阪など4都府県に発出している緊急事態宣言を今月31日まで延長する方針を固めた。また、宣言の対象には、愛知県・福岡県も追加指定する。

さらに現在7県に適用している「まん延防止等重点措置」については宮城県を解除し、新たに北海道、三重県、岐阜県を追加指定することで調整している。（ANNニュース）

▶映像：菅総理｢宣言延長あす決定したい｣
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