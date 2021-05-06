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新型コロナ 全国の重症者1098人

　厚生労働省によると、新型コロナウイルスの重症患者の数はきのうの時点で、全国で1098人だった。前日に比べて16人減ったが、6日連続で1000人を超えている。
（ANNニュース）

映像：“緊急事態宣言”延長の方向で検討

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