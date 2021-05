【ワクチンとこども】

NY Times

米バイデン大統領が独立記念日の74までに大人の70%に対して少なくても1回の接種を終えたという新たな目標を発表しました。ワクチンを接種したくない人たちが一定程度いるため接種スピードが落ちているということですが、ファイザーは決算会見でこどもたちへの接種を進めるための手続きを進めることを明らかにしたということです。はPfizer says it will seek clearance in September for its vaccine to be used in children aged 2 to 11(ファイザー、9月にも2歳から11歳のこどもへの接種の承認を目指す)の中で、米大手製薬メーカーのファイザーが米FDA=食品医薬品局に対して、新型コロナウイルスのワクチンを年齢2歳から11歳までのこどもを対象に接種するために必要な緊急許可を申請する見通しを4日の決算会見で明らかにしたと報じています。緊急承認ではなく正式承認には数か月かかると見られますが、承認を得られると、消費者に直接販売できるようになるとのことです。カリフォルニア州立大学は、コロナワクチンがせいしき承認を受けた時点で、学生や学校スタッフにワクチン接種を義務化すると明らかにしているということです。同社はあわせて今月中に16歳から85歳を対象とした正式承認を申請するとともに、8月にも妊婦への接種の臨床試験の結果を公表できるという見通しも示したとしています。FDAは早ければ来週、12歳から15歳のこどもに対する緊急承認を発表する見通しだそうです。ファイザーとビオンテックが開発したワクチンをめぐっては、アメリカですでに1億3100万回分接種されていますが、接種スピードが落ちていることから、正式承認によって、若い人たちが接種する気になることに専門家の期待が寄せられているとしています。はMassive South Korean study finds just one dose of vaccine 86 percent effective in preventing vocid infection(韓国、1回のワクチン接種で86&の効果ありという大規模な研究結果)の中で、韓国の保健当局が5日、60歳以上の韓国人350万人をを対象とした研究結果で、1回の接種の有効性がファイザーの場合で89.7%、アストラゼネカの場合で86%だったことを発表したと伝えています。具体的には、接種から2週間経過した有効性だそうです。韓国の保健当局は「両方のワクチンは1回の接種で高い有効性がることを示した。2回の接種で有効性はいっそう上がる」として2回目の接種を受けるよう国民に促したとしています。韓国ではこれまでに1847人がコロナで死亡していてこのうち95%が60歳以上だと推定されているということです。はNHS ready to offer ‘booster’ shots from range of develeper, Zahawi says(英、幅広いワクチンメーカーから“ブースター接種”提供の用意)の中で、イギリスの保健当局者がこの秋にも高齢者らを対象にワクチン効果を持続されるための追加の接種を検討していることを明らかにしたと伝えています。追加接種キャンペーンに向けてイギリスはこれまでにファイザーとビオンテックが開発したワクチン6000万回分を購入していますが、ザハウィ・ワクチン担当大臣は5日、さらにアストラゼネカ、ノババックス、バルネバ、キュレバクといったほかのメーカーのワクチンも確保する用意があるとしています。どのワクチンがどれだけ効果の持続性があるかを検証しているとのことです。