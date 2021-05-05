北海道、札幌市に「まん延防止」の適用要請を正式決定

北海道は、札幌市に「まん延防止等重点措置」を適用するよう国に要請することを正式に決定した。先ほど札幌市に｢医療非常事態宣言｣が出されるなか、政府が適用を判断するまでには時間がかかることからあすから独自に対策を強化する。札幌市内のすべての飲食店に対し、さらに1時間繰り上げ午後8時までの時短営業を要請する。（ANNニュース）