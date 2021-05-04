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ミャンマー当局が日本人ジャーナリスト・北角裕樹さんを起訴


　ミャンマーで虚偽のニュースを広めた疑いで逮捕され、拘束されている日本人ジャーナリストの北角（きたずみ）裕樹さんが起訴された。ミャンマー当局が具体的にどの行為を問題としたのかなど、詳細は明らかにされていない。

【映像】現地で取材に応える北角さんの姿

　裁判で有罪になると最長で3年の禁錮刑が科される可能性がある。北角さんは先月18日、治安当局に逮捕され、ヤンゴンの刑務所に移送された。

　ミャンマー当局は北角さんの健康状態に問題はないとしているが、ミャンマーの日本大使館は引き続き早期の釈放を求めていく方針を示している。

（ANNニュース）

▶︎映像：ヤンゴンの刑務所に移送された北角さん
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